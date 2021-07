Mabri Toikeusse vilipendé sur la toile : La grosse colère de l'UDPCI

Le parti politique d'Albert Mabri Toikeusse est beaucoup remonté contre des individus qui "tendent de jeter l'opprobre et de salir" son mentor. L'UDPCI (Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire) a mis garde contre de tels agissements de ces "mercenaires".

Qui veut "salir" Mabri Toikeusse ?

Dans une note portant la signature de Jean Blé Guirao, secrétaire général, l'UDPCI (Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire) se déchaine contre des individus qui auraient choisi de ternir l'image d'Albert Mabri Toikeusse. Selon lui, alors que la Côte d'Ivoire connait "des problèmes plus sérieux" comme "la cherté de la vie avec les prix des denrées qui flambent partout sur les marchés, les coupures intempestives d’eau et de courant", ces personnes ont fait ressurgir un texte publié il y a des années. Le proche collaborateur d'Albert Mabri Toikeusse qualifie ce texte de "conglomérat" ou encore un "ramassis d'inepties et de flagorneries, de mensonges éhontés dignes des films de sciences fictions".

L'ex-dirigeant de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) fait remarquer que "le style littéraire utilisé par ces mercenaires bien connus, est loin, très loin de celui du président de l’UDPCI dont le style et l’approche littéraires sont connus par tous ceux qui sont attentifs de la vie politique ivoirienne". Jean Blé Guirao est convaincu que "tous ceux qui ont parcouru ce tissu de mensonges ont vite compris l’objectif hideux que les auteurs souhaitaient atteindre".

Il s'agit pour eux de présenter le leader de l’UDPCI pour ce qui n’est pas. Le secrétaire général du parti de Mabri Toikeusse se réjouit que l’ensemble des Ivoiriens aient vite compris tout de suite que c’était une grosse arnaque fabriquée de toutes pièces et qui s’est écroulée comme un vieux château de sable.

"L’UDPCI proteste vigoureusement contre ce genre ignoble de faire la politique sous nos tropiques et met en garde les auteurs et leurs commanditaires. Elle rappelle qu’elle ne pourra pas continuer sans réaction à voir son leader vilipendé, insulté et sali sur la base de faux montages", lit-on dans le communiqué. Tout en demandant aux militants et aux cadres de demeurer concentrés sur les objectifs du parti, l'UDPCI met en garde les détracteurs de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.