IDA 20: Alamine Ousmane Mey représente Paul Biya à Abidjan

Alamine Ousmane Mey, ministre camerounais de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire a atterri, mercredi après midi, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

Le ministre Alamine Ousmane Mey à Abidjan pour une réunion de haut niveau sur le développement

Représentant le président camerounais Paul Biya à la conférence sur la restitution des Ressources de l'Association Internationale pour le Développement (IDA 20) qui se tient à Abidjan ce jeudi 15 juillet 2021, Alamine Ousmane Mey a été accueilli à sa descente d'avion par Daouda Diabaté, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora de Côte d'Ivoire, et par Son Excellence Marie Yvette Koloko, Ambassadeur du Cameroun.

Au cours des travaux, les chefs d'État et de délégation devraient prendre des dispositions pour une reconstitution ambitieuse et robuste de l'IDA 20, à savoir mobiliser les dirigeants africains et la communauté internationale au sens large, identifer les domaines prioritaires critiques pour le financement et soliciter auprès des institutions financières donatrices, une enveloppe plus élevée pour le cycle de l'IDA20.

L'objectif étant de soutenir une reprise verte et résiliente des économies du continent face aux principaux défis accentués par la pandémie de la Covid-19. La conférence devrait démarrer par une présentation sur le financement de la relance économique; ensuite, le discours du président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire; et s'achever par les discussions entre chefs d'État et de délégation.

Le représentant du président Paul Biya à cette rencontre de haut niveau, sera donc aux côtés de plusieurs dirigeants africains à l'occasion de cette conférence qui fait suite à l'appel lancé par les dirigeants africains lors du sommet sur le financement des économies africaines à Paris en mai dernier. Elle est organisée par la République de Côte d'Ivoire et la Banque Mondiale.

