Défense: Birahima Ouattara dit "non" à un projet d'Hamed Bakayoko

Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, vient d'annuler un important projet de feu Hamed Bakayoko. On apprend auprès d'Africa Intelligence que le frère cadet d'Alassane Ouattara a annulé la construction de 45 casernes dédiées aux brigades de gendarmerie. Le coût de ce projet est estimé à 30 milliards de francs CFA.

Birahima Ouattara stoppe un immense projet d'Hamed Bakayoko

Le 19 juillet 2017, Hamed Bakayoko quitte le ministère de l'Intérieur et s'installe au département de la Défense. Ce proche collaborateur d'Alassane Ouattara a lourde tâche de faire appliquer la loi de la programmation militaire adoptée un an plus tôt. À cet effet, Hambak annonce la construction de 45 casernes destinées aux brigades de gendarmerie. Malheureusement, ce projet ne verra pas le jour que le ministre de la Défense disparait brutalement le 10 mars 2021, emporté par un cancer fulgurant à l'âge de 56 ans. Pendant l'hospitalisation d'Hamed Bakayoko en Europe, Alassane Ouattara nomme Téné Birahima Ouattara en qualité de ministre de la Défense.

Installé à la tête du ministère de la Défense, Tené Birahima Ouattara dit "Photocopie" est déterminé à apporter sa marque. Selon une information publiée par Africa Intelligence, le frère cadet d'Alassane Ouattara a décidé d'annuler le projet de construction des 45 casernes des brigades de gendarmerie, initié par son prédécesseur. Notre source indique que l'ancien ministre des Affaires présidentielles estime qu'au regard de la situation sécuritaire observée dans la sous-région, mais également de nouvelles menaces auxquelles la Côte d'Ivoire fait face, le ministère de la Défense est dans l'obligation de redéfinir ses priorités d'investissement.

Le projet, cédé à la société Danah Construction, a un coût de 30 milliards de francs CFA. Africa Intelligence rappelle aussi que le Conseil national de sécurité (CNS), présidé par le président Alassane Ouattara en personne, avait longtemps statué sur le contrat en 2018.