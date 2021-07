JO Tokyo 2020: Polémique autour des équipements des Eléphants

Les équipements remis aux Eléphants Olympiques par le ministre des Sports, Danho Paulin, suscite une vive polémique sur la toile.

Les Eléphants espoirs au coeur d'une vive polémique

Le Ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Economie Sportive, Paulin Danho, a rendu visite, mercredi 14 juillet 2021, à Songon Parc, aux Eléphants Espoirs qui se préparent activement pour les Jeux Olympiques. Cette visite avait pour objectif de leur apporter le soutien du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, celui du Gouvernement et du peuple de Côte d’Ivoire. A cet effet, la prime de qualification qui s’élève à 57 millions de Fcfa a été payée, et des équipements ont même été remis aux Eléphants. Les images de la rencontre, ont été relayées sur les réseaux sociaux, suscitant la réaction de plusieurs internautes qui ont dénoncé une mauvaise qualité des équipements qui ont été remis à Max Alain Gradel et à ses jeunes compatriotes.

Parmi les personnes remontées, l’ex-international ivoirien et actuel maire de la commune de Vavoua, Kalou Bonaventure. "L'équipe nationale olympique de Côte d'Ivoire habillée dans un survêtement hybride (mi abidas mi abibas). Que dire des sacoches dignes d'une équipe d'intervillage ? On avance à reculons. Il y a quand même dans cette équipe des athlètes de très haut niveau, habitués à la qualité. C'est juste inacceptable... ", a-t-il dénoncé.

Le blogueur ivoirien, Juste Crepin Gondo, a également dénoncé ces équipements tout en donnant une réponse à Kalou Bonacenture. ‘’eeeh champion, c’est à cause de tout ça qu’on a dit que Dahizoko (Didier Drogba) va venir et c’est vous les mêmes qui êtes venus avec votre affaire de rouages là‘’, a-t-il lâché dans une vidéo postée sur la toile. Mais pour d'autres internautes, ce débat n’a pas lieu d’être. ‘’Ce n’est pas équipement qui joue ballon. Arrêtez vos faux discours là‘’, a commenté un internaute.