Agboville: Des agents de la DRFPMA formés aux gestes de premiers secours

À Agboville, une vingtaine d’agents de la direction régionale de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration(DRFPMA), ont été formés aux gestes de premiers secours, jeudi 15 juillet 2021, par les pompiers civils de la ville.

« Votre intervention dans nos locaux, aujourd’hui, revêt un caractère particulier. C’est une intervention de type pédagogique, car nous aurons droit à une précieuse formation sur le secourisme de vous les sapeurs-pompiers d’Agboville. Ce qui nous permettra d’être instruits sur les gestes simples et méthodes d’assistance aux victimes d’accidents ou de tout autre sinistre. À terme, ce sont des vies qui peuvent être sauvées grâce votre sens d’anticipation », a déclaré Mathias Adjuman Kouassi, directeur régional de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration de l’Agnéby-Tiassa, à l’ouverture de la session de formation.

Pour Konan Yao Julien, responsable adjoint du centre de secours d’urgence(CSU) d’Agboville, former et sensibiliser entrent dans le cadre de rendre le citoyen sauveteur. « Nous sommes venus (...) pour former et sensibiliser les agents sur les gestes de premiers secours et aussi sur l’utilisation d’extincteurs sur les débits de feu. L’objectif est de les amener à être des citoyens sauveteurs qui ont une connaissance des risques. C’est ce qui pourra réduire, aujourd’hui, le taux de mortalité lors des accidents au niveau de la région », a-t-il rappelé.

La mise en place de CSU en Côte d’Ivoire entre dans le cadre de l’opérationnalisation du projet "Modernisation et extension de la protection civile en Côte d’Ivoire", piloté et coordonné par l’Office national de la protection civile(ONPC). Poursuivant, le commandant Konan Julien a lancé un appel : « Nous demandons à toute la population de nous approcher afin qu’on puisse leur donner ces notions de base en secourisme. Cela est d’autant plus important dans le cadre des interventions au niveau des ménages. Notamment : les bouteilles de gaz et autres », a-t-il déclaré.

Notons que les agents de la DRFPMA d' Agboville ont eu droit dans l’après-midi à une séance pratique. La Protection et l’alerte, la réanimation cardio-pulmonaire, les hémorragies externes et le feu, sont les principales thématiques de la formation en secourisme. Créé en 2015, le Centre de secours d’urgence d’Agboville a pour missions d’assurer la formation des populations, de secourir et protéger les personnes, les biens et l’environnement. Il intervient aussi dans le domaine du sauvetage aquatique, ainsi que dans la prévention de risques dans les ERP (établissements recevant du public).

Tizié TO Bi

Correspondant régional