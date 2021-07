Bertrand Diby Ako (ex-allié du RHDP): « Que Bictogo arrête ... »

Bertrand Diby Ako, président du PHDD-CI (Parti Houphouetiste pour la Démocratie et le Développement en Côte d'Ivoire) n'est pas du tout content d’Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP.

Grosse colère de Bertrand Diby Ako contre Adama Bictogo

En réponse aux anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo qui ont préconisé, lors de leur dernière rencontre à Daoukro, un dialogue national pour relancer la réconciliation nationale, le RHDP (parti au pouvoir) a rué dans les brancards. « Nous n’avons pas besoin d’un dialogue national. Toutes les institutions de la République sont en place et fonctionnent bien et nous ne sommes pas un pays en crise », a déclaré son directeur exécutif.

Pour Adama Bictogo, le couple Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié est une alliance de dupes qui peine à trouver un projet convenable au-delà de ce que le RHDP fait déjà pour les Ivoiriens. « C’est le résultat de deux hommes du passé et dépassés. Absent du pays pendant dix ans du fait des crimes qu'il a commis, Gbagbo Laurent a du mal à reconnaître que la Côte d'Ivoire a connu un développement significatif sans lui sous la conduite du Président Alassane OUATTARA », s’est-il indigné.

Cette sortie du directeur exécutif du RHDP provoque l’indignation de Bertrand Diby Ako. Le président du PHDD-CI (Parti Houphouetiste pour la Démocratie et le Développement en Côte d'Ivoire) juge inadmissible qu'un homme acquitté, après 9 ans de procédure pénale devant une juridiction qu'on à soi-même choisie (la CPI), soit traité de criminel. Pour lui, c’est la rébellion de septembre 2002 contre le régime Gbagbo et ayant conduit le président Alassane Ouattara au pouvoir, qui est responsable des tueries en Côte d’Ivoire. « Je connais très bien la famille de Bictogo. Qu'il arrête de narguer les Ivoiriens », a prévenu le natif d'Azaguié depuis son exil aux États-Unis.