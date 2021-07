Mabri Toikeusse dément son supposé rôle dans la rébellion de 2002

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Albert Mabri Toikeusse dément formellement la supposée implication de son parti, l'Union pour la démocratie et la paix (UDPCI), dans le coup d' Etat mué en rébellion armée de septembre 2002, contre le régime du président Laurent Gbagbo. Le président de l'UDPCI entend ainsi mettre fin à des propos mensongers qui lui sont attribués sur les réseaux sociaux.

Mabri Toikeusse: "Nous ne savons absolument rien de l'avant et du pendant de la Rébellion de 2002 "

Il nous revient de façon récurrente que des individus malintentionnés publient et partagent sur les réseaux sociaux un texte intitulé " MABRI CASSE LES PAPOS", dans lequel le Président Abdallah Toikeusse MABRI, serait un acteur de la rébellion de 2002 et aurait opéré de sales coups pour le compte de Monsieur Alassane Dramane OUATTARA. Pour rappel, l'UDPCI a condamné, dans un communiqué publié le 30 octobre 2020, cette façon éhontée de faire la politique, quand ce fameux texte tournait en boucle sur les réseaux sociaux.

Malheureusement, les auteurs de cette forfaiture, récidivent leur sale besogne pour des raisons qui leur sont propres. Cette pratique connue de tous, sortie des officines de propagande et de diabolisation des leaders politiques, dont la vision et le leadership imposent le respect, vise à manipuler les masses et détourner l'opinion nationale et internationale sur le rôle stratégique que joue le Président de l'UDPCI et de la Plateforme ARC-EN-CIEL dans le combat pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire.

Nous ne savons absolument rien de l'avant et du pendant de la Rébellion de 2002 et ne sommes concernés ni de près ni de loin par ces allégations mensongères. Nous sommes démocrates et républicain et demeurons attachés à la Côte d'Ivoire et à la Paix. L'UDPCI continue de pleurer ses morts, notamment le Président Robert GUEI et le Ministre Balla KEITA, mais continue de croire en la force du pardon et de la réconciliation vraie qui feront à nouveau germer la graine de la fraternité dans notre cher pays.

Au nom de l'UDPCI et de la Plateforme ARC-EN-CIEL, j'en appelle à un dialogue inclusif pour Bâtir la Nation ivoirienne dans la Cohésion retrouvée.

Puisse le Tout Puissant nous y conduire avec foi.

Fait à Abidjan, le vendredi 16 juillet 2021

Dr Abdallah Toikeusse MABRI

PRÉSIDENT DE L'UDPCI

PRÉSIDENT DE LA PLATEFORME ARC-EN-CIEL