Neymar: Sa nouvelle coupe de cheveux qui affole la toile

Neymar remet le couvert et fait vaciller la toile avec une nouvelle coupe de cheveux étonnante après avoir échoué en finale de la Copa america au Brésil.

Neymar, un catalogue « spectacul'hair » de coupe de cheveux

Le brésilien Neymar semble avoir tourné la page de la défaite concédée face à l’Argentine en finale de la Copa America (1-0). En larmes au moment de quitter la pelouse du Maracana, le n°10 brésilien avait retrouvé le sourire, quelques minutes plus tard, au moment d’échanger avec Lionel Messi et Leandro Paredes.

La star du PSG, afin de mieux tourner la page, a décidé de changer de look. Si le Brésilien est le joueur le plus créatif et le plus ébouriffant de la Ligue 1 balle au pied, il est, aussi, le champion de la coupe de cheveux. L’attaquant finaliste défaitiste de la Copa America, qui était sorti du terrain en larmes, s’est révélé avec une nouvelle coupe de cheveux qui a choqué plus d’un. Cette fois, c’est en jaune que Neymar s’est fait “mèché”, une coupe qui ferait concurence avec la couette de l’ancien joueur Nigérian Taribo West.

Il est bien évident que Twitter ne pouvait pas ne pas réagir concernant cette nouvelle couleur. Si plusieurs personnes n'ont pas manqué de réagir sur le réseau social, beaucoup pensent que cela permettra à Neymar de briller davantage sur les terrains. Rasée, courte, dégradée, frisée, défrisée, méchée, brune, blonde, rousse, grise, rose, hirsute, brushée, balayée… le catalogue de ses coiffures est aussi épais que sa palette de dribbles.

Rien que depuis son arrivée au PSG, au cœur de l'été 2017, le Brésilien a déjà dû arborer près d'une cinquantaine de coupes de cheveux différentes. Joueur sans conteste le plus créatif et le plus ébouriffant de l'Hexagone balle au pied, le numéro 10 du PSG est aussi de loin le plus « spectacul'hair » de toute la Ligue 1.