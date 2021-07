4 mois après la mort d' Hamed Bakayoko, la Grande loge en deuil

La grande famille de la franc-maçonnerie ivoirienne est de nouveau en deuil quatre mois après le décès d'Hamed Bakayoko. Le Grand maitre David Mignonsin est décédé fin juin à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Un nouveau coup dur pour la Grande loge de Côte d'Ivoire (GLCI).

GLCI : Après Hamed Bakayoko, David Mignonsin est décédé

Les nouvelles ne sont pas bonnes du côté de la Grande loge de Côte d'Ivoire (GLCI). Et pour cause, le Grand maitre David Mignonsin n'est plus. Le professeur de médecine a poussé son dernier souffle fin juin à Abidjan. L'information est livrée par Jeune Afrique qui précise que cette disparition va provoquer "une nouvelle bataille fratricide" au sein de la famille franc-maçonique ivoirienne. L'illustre défunt, pilier de la Grande loge de Côte d'Ivoire, dirigeait le Conseil suprême maçonique. Le magazine panafricain précise que David Mignonsin "occupait donc l’une des fonctions décisionnaires de la loge, dont il avait gravi tous les échelons". Il était en fonction au département d'anesthésie-réanimatioon et de médecine d'urgence de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody.

Avec la disparition du professeur David Mignonsin, la Grande loge de Côte d'Ivoire, qui a déjà perdu Hamed Bakayoko, dit adieu à l'une de ses grandes figures. Ancien Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko était à la tête de la GLCI depuis 2013. Il est décédé le 10 mars 2021 en Allemagne à la suite d'un cancer fulgurant. A sa mort, l'ancien député de Séguéla a été remplacé par Sylvère Koyo, l'avocat du cabinet Inlawco, spécialisé en droit des sociétés, droit des affaires, privatisation et restructuration d'entreprises, mais aussi en appui aux réformes économiques et sectorielle. Le nouveau patron de la Grande loge de Côte d'Ivoire était un énorme soutien d'Hamed Bakayoko qu'il a aidé à ravir le feuteuil de Grand maitre de la GLCI.