Plateau: Ouattara Dramane (OD) heureux du retour d'Akossi Bendjo

Cadre du RHDP (parti au pouvoir) qu’il a représenté lors des dernières élections législatives de mars 2021 dans la commune du Plateau, Ouattara Dramane dit OD n’est pas, pour autant un homme sectaire.

Ouattara Dramane (OD): « Je reste confiant qu’Akossi Bendjo contribuera à œuvrer pour la réconciliation»

Ouattara Dramane, plus connu sous le nom OD, ne finira pas de surprendre adversaires politiques et partisans. Au soir de l’élection législative du 06 mars 2021 dans la commune du Plateau où il était le candidat du RHDP, l’homme ne s’était pas fait supplier pour reconnaître la victoire de son adversaire du PDCI, Jacques Ehouo. "À ce stade du dépouillement, il est clairement établi que mon jeune frère, Ehouo Jacques, le député sortant, est en passe de remporter la victoire, je viens de l'appeler pour le féliciter et lui souhaiter donc de représenter dignement le Plateau, notre chère commune. A mes partisans et à mon équipe, je voudrais leur témoigner ma reconnaissance pour la belle campagne et leur demander de garder foi en l'avenir car les grands hommes sont ceux qui savent se relever des échecs... Vive le Plateau paisible ! Vive la Côte d'Ivoire !!", avait écrit OD sur sa page Facebook.

Une grandeur d'esprit et un fair-play à nul pareil qui avaient achèver de convaincre que Ouattara Dramane est "un enfant des élections, un adepte de la démocratie". Mais ce n’était pas étonnant puisqu’avant les élections, OD avait réussi à faire signer par trois autres candidats, une charte de non violence en vue d'une élection apaisée dans la commune du Plateau. Désormais tourné vers d'autres défis, après son retrait définitif du showbiz ivoirien, ce cadre du parti au pouvoir entend s’investir pleinement pour le renforcement de la cohésion sociale et la solidarité en Côte d’Ivoire. Son objectif: réduire le fossé entre Ivoiriens, renforcer l'ancrage de la démocratie et surtout apporter du sourire à des enfants et à de nombreuses personnes qui en ont besoin.

D’ailleurs, après le retour au pays de Noël Akossi Bendjo, ancien maire du Plateau et cadre du PDCI (opposition), OD a exprimé sa joie de revoir ‘’le père et l'homme politique qui retrouve ainsi tant sa famille biologique que celle politique’’. « Voici quelques jours que Monsieur Noël AKOSSI BENDJO, ancien Maire de la commune du PLATEAU, a fait son retour sur la terre de ses ancêtres après près de trois années d'exil. C'est avec joie que je voudrais saluer, ce retour. Je suis heureux pour le père et l'homme politique qui retrouve ainsi tant sa famille biologique que celle politique. Je suis également heureux pour le Plateau et ses populations, car il faut le rappeler Monsieur AKOSSI BENDJO a été maire de notre commune pendant 17 ans et il en reste une des personnalités politiques des plus marquantes », s’est-il félicité sur les réseaux sociaux.

Même si les deux hommes sont de partis politiques différents, il n’en demeure pas moins que OD et Akossi Bendjo restent des fils du Plateau et donc, se doivent d’oeuvrer à la paix et à la cohésion sociale dans la cité administrative d’Abidjan. « J'ai été à ses côtés dans le conseil municipal et la qualité de nos rapports, bien qu'étant de bords politiques différents, n'a jamais souffert d'un quelconque accroc durant toutes ces années. Je reste donc confiant, au regard de ses premières déclarations, qu'il contribuera à œuvrer pour la réconciliation des Ivoiriens en général et des fils et filles du Plateau en particulier … Akwaba chez vous, cher aîné », renchérit Ouattara Dramane.