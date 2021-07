Côte d'Ivoire : L'ambassadeur Charles Gomis est décédé

Charles Gomis Providence, ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, est décédé le vendredi 16 juillet 2021 à Paris, la capitale française. Il était âgé de 80 ans.

L'ambassadeur Charles Gomis n'est plus !

La mauvaise nouvelle est tombée dans l'après-midi du vendredi 16 juillet 2021. Charles Gomis Providence, anciennement ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, est décédé à l'âge de 80 ans. Le décès de l'ancien diplomate, est survenu à Paris. Charles Gomis Providence a un parcours qui force le respect et l'admiration. Depuis 2020, Charles Gomis occupait le poste de vice-président du Sénat. Ancien pensionnaire de l'Institut Saint-Charles de Thouars, il a vu le jour le 5 février 1941 à Grand-Bassam.

Diplômé de l'université de Californie, il a fait ses premiers pas professionnels en tant que stagiaire au sein de l'ambassade ivoirienne aux Etats-Unis. Entre 1967 et 1973, Gomis dirige le cabinet du ministère de l'Économie et des Finances. C'est en 1986 que Charles Gomis débute sa carrière diplomatique en tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, aux Bahamas et au Mexique de 1986 à 1994 avant de poser ses valises en Colombie puis au Brésil.

Pendant six ans, il exerce en tant que conseiller spécial du président de la Banque africaine de développement (BAD). En 2000, à la faveur de l'avènement du premier gouvernement de feu Seydou Elimane Diarra, il endosse le manteau de ministre des Affaires étrangères. Ancien haut fonctionnaire pour la Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC), Charles Gomis a récemment été ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, au Portugal et à Monaco (2013-2020).

L'année dernière, Alassane Ouattara a porté son choix sur le natif de Grand-Bassam qu'il a désigné comme l'un des vice-présidents du Sénat. Marié et père de quatre enfants, il était le beau-père de Thierry Tanoh et Jean-Louis Billon.