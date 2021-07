Eurobond : Le Bénin réussit à lever 328 milliards FCFA pour les ODD

Le Bénin réussit sa première émission d'un Eurobond ODD. Cette opération a permis de mobiliser un montant de 500 millions d'euros (328 milliards FCFA), avec une échéance de remboursement fixée en 2035.

Le Bénin décroche 500 millions d’euros pour répondre aux Objectifs du développement durable (ODD)

Le Bénin de Patrice Talon vient de réussir un grand coup économique. Le pays a séduit une centaine d’investisseurs par la double promesse de répondre aux Objectifs du développement durable (ODD) et aux exigences de rentabilité. Un exploit jamais réalisé par un pays d’Afrique.

500 millions d’euros, soit 328 milliards Fcfa avec une échéance de remboursement fixée à 2035, c’est la cagnotte que le Bénin vient de lever sur le marché international dans le cadre du financement des projets à fort impact sur l’atteinte des Odd. L’équipe du Bénin, conduite par le ministre des Finances Romuald Wadagni, a pu convaincre plus de 100 investisseurs de participer à la mobilisation des fonds.

Premier pays africain à émettre un Eurobond Odd, et l’un des premiers au plan mondial, le Bénin vient ainsi de se positionner au rang des nations résolument engagées pour l’atteinte des Odd des Nations-Unies.

C’est d’ailleurs pour cette raison que le gouvernement entend utiliser les fonds mobilisés pour financer les projets à caractère social et environnemental contribuant aux engagements de Cotonou pour l’atteinte des Odd des Nations-Unies.

L’atteinte des Odd, une priorité de la Rupture

Depuis l’avènement du président Patrice Talon au pouvoir, les Objectifs de Développement Durable et l’Agenda 2030 des Nations Unies sont prioritairement inscrits dans la stratégie du Bénin.

On comprend donc pourquoi il fait partie des deux pays retenus en 2018 pour participer au programme pilote conjoint du Fmi et de l’Onu portant sur l’évaluation des besoins de financement pour l’atteinte des Odd, aux côtés de 4 autres pays à travers le monde. Mieux, le document Cadre Odd du Bénin, destiné à organiser la gestion des fonds, a été évalué et validé par une institution spécialisée indépendante, Vigéo Eiris (groupe Moody’s), qui lui a attribué la meilleure notation possible.

À cette kyrielle d’actions à l’actif du Bénin, s’ajoute le tout récent partenariat avec le Réseau de solutions pour le développement durable des Nations unies (Sdsn en anglais), qui permettra un suivi et une évaluation régulière des progrès et des efforts accomplis afin d’atteindre les Objectifs de développement durable.