Allemagne: La commune d'Erftstadt sous la boue, plusieurs disparus

Plusieurs personnes sont décédées et d'autres, portées disparues dans la commune d'Erftstadt Blessem, en Allemagne, après un impressionnant glissement de terrain provoqué par des intempéries qui frappent le pays depuis une semaine.

Inondation: Un glissement de terrain ravage la commune d'Erftstadt

C’est le chaos dans la commune d’Erftstadt après les violentes intempéries et un glissement de terrain chaotique ce vendredi 16 juillet. Des effroyables clichés aériens témoignent du glissement de terrain qui a englouti les maisons près de Cologne.

Plusieurs personnes sont mortes lors des graves intempéries et inondations qui frappent une partie de l’Allemagne cette fin de semaine. Partout dans les villes sinistrées, voitures et véhicules charriés par les eaux se retrouvent empilés les uns sur les autres.

Des centaines de personnes sont toujours recherchées dans une Allemagne dévastée par les intempéries. Près de 103 personnes ont déjà été retrouvées mortes.

En Rhénanie-Palatinat, une des régions les plus touchées dans l’ouest de l’Allemagne, les autorités ont indiqué être toujours sans nouvelles de 1 300 personnes dans le canton le plus frappé, celui de Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ce chiffre pourrait toutefois s’expliquer par les perturbations du réseau téléphonique qui empêchent de joindre de nombreux habitants.

Voisins des régions allemandes les plus touchées, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sont également affectés.

Commune d'Erftstadt ou les conséquences du réchauffement climatique

En Belgique, des personnes sont toujours portées disparues. L’armée a été déployée dans quatre des dix provinces du pays pour participer aux secours et notamment aux nombreuses évacuations. Des tentes ont été mises à disposition pour reloger des habitants de Spa, la ville thermale sous l’eau depuis mercredi. Situation alarmante également à Liège où les autorités locales ont conseillé aux habitants d’évacuer la ville, menacée par les crues de la Meuse.

"Ces inondations confirment ce que dit la science sur le réchauffement climatique", a déclaré à Dublin la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen.

Il est toutefois trop tôt pour déterminer le coût total de ces destructions. Il faut "attendre que le niveau d'eau diminue pour découvrir les dégâts", explique Gianni De Muynck, porte-parole de l'assureur Axa Belgique.

A titre de comparaison, des inondations qui avaient frappé en août 2002 plusieurs pays l'Europe centrale (dont l'Allemagne, la République Tchèque, la Slovaquie, l'Autriche et la Hongrie), faisant plus d'une centaine de morts, avaient causé plus de 20 milliards d'euros de dégâts au total, selon un rapport du ministère français de l'Écologie publié en 2003.

Commune d'Erftstadt - Commune d'Erftstadt