Côte d’Ivoire: Des Ivoiriens marchent contre la cherté de la vie

En Côte d'Ivoire, la démission des organisations de défense des droits de l'homme et la quasi-indifférence des pouvoirs publics, ont poussé une initiative citoyenne à prendre ses responsabilités en appelant les Ivoiriens à une marche pacifique pour dire non à la cherté de la vie, le mercredi 21 juillet 2021.

Les années 2019 et 2020 n’ont pas été faciles pour toutes les couches sociales face à la pandémie de la COVID-19. Beaucoup sont ceux qui ont vu leurs activités professionnelles s’arrêter pour diverses raisons ; d’autres ont perdu simplement leur travail ; des familles se sont retrouvées du jour au lendemain dans des situations inconfortables mettant à mal la dignité humaine.

L’an 2021 que nous espérions apporter une réponse aux nombreux problèmes entrainés par cette maladie, a commencé avec une dégradation du pouvoir d’achat des Ivoiriens. En l’espace de 6 mois les denrées de première nécessité dans presque tous les secteurs ont connu une augmentation sans précédent, allant pour certaines jusqu’à des taux exceptionnels, et pour d’autres au double du prix d’alors.

Face au constat que cette situation n’émeut personne, à la quasi-indifférence des pouvoirs publics à tous les niveaux, et surtout la démission des Organisations de défense des droits des consommateurs, Nous, citoyens, premiers concernés et touchés par les effets pervers de cette situation, avons décidé d’appeler chaque citoyen et tous les habitants à prendre en main cette question de survie nationale.

C’est pourquoi nous appelons tous les Ivoiriens et tous les habitants de Côte d’Ivoire sans considération aucune, toutes les forces vives et tous ceux et celles qui pensent que la cause collective doit primer sur les intérêts personnels, à se mobiliser ce mercredi 21 juillet 2021 pour exprimer notre ras-le-bol, notre indignation et notre crainte. Nous tenons à préciser que cette marche n’est en rien une défiance aux pouvoirs publics, aux institutions de la République. C’est juste l’exercice d’un droit reconnu et protégé par les lois de la République.

Nous invitons donc les autorités à voir en cette manifestation, la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et la dénonciation des maux sociaux. Nous les appelons donc à l’encadrer comme le commande les lois de la République. Nous ne sommes pas opposés. Nous visons le même objectif : assurer le bien-être de la population.

Car, pour nous, il est indéniable que "MÊME SI NOUS NE POUVONS PAS PARLER SUR TOUT" (ce qui est pourtant un droit dans une république où le pouvoir est censé appartenir au peuple), "ON DOIT POUVOIR AU MOINS MANGER". Cette marche est donc une "INITIATIVE PUREMENT CITOYENNE". Elle ne vise qu’à dénoncer la cherté de la vie et réclamer une diminution des coûts des produits de première nécessité. C’est une exigence de la vie sociale et elle participe à la justice sociale.

Ce n’est pas un défi ou un appel à troubler l’ordre public. Loin de là. C’est un appel à assumer, chacun en ce qui le concerne, sa responsabilité ; pour le peuple dénoncer, et pour les dirigeants trouver des solutions aux problèmes du peuple.

Chers ivoiriens, chers habitants de la Côte d’Ivoire, l’Histoire nous regarde. "QUAND ON REFUSE ON DIT NON". Quand on n’est pas content on ne murmure pas derrière les claviers sur les plateformes virtuelles ou dans le confort de nos salons. Cette situation n’épargne personne. On sort dans la discipline et le pacifisme le plus absolu pour dire à nos dirigeants que ça ne va pas. Il y a urgence. Sortons massivement afin de montrer l’ampleur de la situation.

La marche est prévue ce mercredi 21 juillet à partir de 8 h. Elle débutera à Cocody Saint-Jean pour terminer au Plateau devant la Primature afin de remettre une motion à notre Premier Ministre, coordonnateur de l’action gouvernementale pour qu’il informe son équipe gouvernementale que le peuple souffre sous le poids des prix à tous les niveaux et qu’il faut vite faire quelque chose.

NB : Tous les participants à la manifestation sont priés, symboliquement d’attacher un bandeau blanc soit sur la tête, soit sur le poignet gauche avec des sachets noirs ou bleus.

Mobilisons-nous pour dire "NON À LA CHERTÉ DE LA VIE" !

Les Coordonnateurs :

Franck ZORO BI BALLO (Citoyen Ivoirien, Initiateur de la marche) Roger YOUAN (Président de la Coalition ÇA SUFFIT !)

Nahounou DALEBA (Vice-Coordonnateur de la Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire)