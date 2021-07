Cherté de la vie : Le frère de Soro (ONG La Vie) crie à une catastrophe

La cherté de la vie a atteint des sommets considérables en Côte d'Ivoire. Alors que le ministre du Commerce et de l'Industrie indique que la situation n'est pas l'apanage du pays dirigé par Alassane Ouattara, l'ONG La Vie, organisation dirigée par les frères Soro, trouve que c'est une vraie catastrophe.

Cherté de la vie, l'ONG la Vie de Soro Simon donne le cas du riz

Face aux incessantes grognes des populations au sujet de la hausse effrénée du prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité, Souleymane Diarrassouba, ministre ivoirien du ministre du Commerce et de l’Industrie, est monté au créneau pour mettre fin à certains commentaires erronés et surtout expliquer la véritable situation à ses compatriotes.

Reconnaissant effectivement que les prix de nombreux produits ont effectivement connu une augmentation, le ministre Diarrassouba fait savoir que « les augmentations constatées ne sont pas spécifiques à la Côte d'Ivoire ». Et ce, à cause des effets pervers de la pandémie à Coronavirus qui a créé une véritable inflation à travers le monde. Les économies de nombreux pays étant fortement impactées par cette crise sanitaire.

Le membre du gouvernement indique par ailleurs que les évolutions des prix des produits de première nécessité ont été globalement maîtrisées au cours du premier trimestre de 2021. Et ce, grâce à l'intervention auprès des acteurs du marché (industriels, importateurs, distributeurs, etc.) de l'équipe du Premier ministre Patrick Achi pour « d’une part protéger le pouvoir d’achat des consommateurs et d’autre part protéger l’outil de production et les emplois, sources de revenus ».

Toutefois, promet le ministre Souleymane Diarrassouba : « En cas de nécessité, nous allons prendre des mesures d’encadrement des prix. J’invite les populations au calme et à la sérénité, à ne pas céder à la panique et éviter de diffuser des informations qui sont de nature à perturber le marché. »

L'ONG La Vie, organisation destinée à la lutte contre la Hernie hydrocèle en Côte d'Ivoire, dont le Président d'honneur est Guillaume Soro et le Président est son cadet Simon Soro, a cependant fustigé, dans un tweet, cette cherté de vie en indiquant : « Le sac de 50 kg de riz brisures (riz grains cassés) à subi UNE SECONDE AUGMENTATION, passant de : 21.500 FCFA il y a un mois à 21.900 FCFA actuellement en grande surface. » Avant de déclarer que c'est « une catastrophe ...!" Il faut cependant rappeler que le débat parlementaire destiné à évoquer la question de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire a été reporté sine die.