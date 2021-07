Flambée des prix: Roger Banchi s'en prend à Souleymane Diarrassouba

Devant la flambée des prix sur le marché ivoirien, Souleymane Diarrassouba a livré les explications du gouvernement. C'était le dimanche 18 juillet 2021 lors d'un échange avec la presse locale. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a expliqué que la situation n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire.

La flambée des prix n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire

La grogne se fait de plus en plus sentir au niveau de la population ivoirienne qui dénonce la cherté de la vie. En effet, la flambée des prix suscite la vive colère des Ivoiriens. D'ailleurs, une marche de protestation est prévue le mercredi 21 juillet 2021. En attendant, Souleymane Diarrassouba a voulu donner des explications face à la flambée des prix. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a fait remarquer que "les augmentations constatées ne sont pas spécifiques à la Côte d’Ivoire". Selon lui, la reprise économique marquée par la demande beaucoup plus forte que prévu au lendemain d'une année impactée par la pandémie de la covid -19, explique l'inflation.

"L’Indice des prix alimentaires de la FAO a progressé pour le 12e mois consécutif et s’établit à 127,1 points, avec un bond de 5,8 points, la plus forte hausse mensuelle depuis 2010", a-t-il dit avant de faire comprendre que "les prix internationaux de la plupart des produits ont augmenté au deuxième semestre 2020 et ont encore marqué un fort rebond au premier semestre de 2021". Souleymane Diarrassouba a poursuivi en ajoutant que dans notre pays, les évolutions des prix des produits de première nécessité ont été globalement maîtrisées au cours du premier trimestre de 2021 comparativement à la même période de 2020, avec un approvisionnement régulier des marchés avant la crise énergétique, grâce aux différentes mesures prises par le gouvernement.

La situation aurait été encore pire s’il n’y avait pas eu de réaction". Par ailleurs, le ministre du Commerce et de l'Industrie a assuré que le gouvernement continuera de renforcer la surveillance du marché par une forte présente d'équipes dans les marchés sur toute l'étendue du territoire. Cependant, ces propos de Souleymane Diarrassouba ont irrité Roger Banchi, un proche de Guillaume Soro. Le coordonnateur Europe du mouvement politique GPS (Générations et peuples et solidaires) a tiré à boulets rouges sur le ministre ivoirien. "Kô la vie chère, ce n’est pas spécifique à la Côte d’Ivoire. Purée de manioc ! Je suis Premier ministre, un membre de mon gouvernement s’amuse à offrir une réponse pareille aux angoisses économiques de la population ! Le lendemain, je réclame sa tête au PR ! Ouste !", a tweeté le soroiste.