Forces Armées: La promotion Amadou Gon Coulibaly opérationnelle

Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko, les deux ex-Premiers ministres ivoiriens décédés récemment, ont été immortalisés, jeudi, lors de la sortie d'élèves-officiers de l' Ecole des Forces armées de Zambakro, à Yamoussoukro.

Défense : Le Premier Ministre Patrick Achi remet les épaulettes aux officiers de la 51è promotion Amadou Gon Coulibaly

Les défunts Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko étaient à l’honneur, jeudi 22 juillet 2021 à Yamoussoukro, à la faveur du baptême de la 52ᵉ promotion de l’École des forces armées (EFA) et la remise d’épaulettes à la 51ᵉ promotion ainsi que la 15ᵉ promotion des médecins élèves officiers. Ces deux promotions ont été respectivement baptisées aux noms de ces deux illustres personnalités ivoiriennes décédés le 8 juillet 2020 pour Gon et le 10 mars 2021 pour Hamed Bakayoko.

« L’occasion me semble indiquée pour saluer la contribution remarquable de ces deux illustres fils de la Côte d’Ivoire, au développement de notre pays. Auprès de Son Excellence Monsieur le Président de la République, ils ont été de tous les combats politiques pour l’avènement d’une Côte d’Ivoire nouvelle », a déclaré le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Forte de 100 officiers, la 51ᵉ promotion porte le nom d'Amadou Gon Coulibaly. Quant à la 52ᵉ, elle porte le nom d'Hamed Bakayoko.

Le ministre Téné Birahima Ouattara a invité les deux promotions à rester fidèles aux valeurs qu’incarnaient les deux personnalités dont elles portent les noms. "C’est très gratifiant que d’avoir opté comme nom de baptême pour votre promotion celui du Premier ministre Hamed Bakayoko, un homme de grande valeur. Il y a toujours à apprendre de celui qui, au cœur d’une époque troublée, n’a pas tremblé, n’a pas dévié. Il a su garder au plus profond de lui-même, et quoiqu’il lui en coûte, cet idéal qu’il nous laisse comme héritage : aimer et servir son pays jusqu’à son dernier souffle", a fait savoir le ministre Téné Birahima.

La cérémonie a eu lieu en présence du Premier ministre Patrick Achi, représentant pour l'occasion, le président Alassane Ouattara. La 52ème promotion des Élèves Officiers d'Active (EOA) de première année sera parrainée par SEM Mangou Philippe, ancien chef d'État major des armées sous Laurent Gbagbo et actuel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne.