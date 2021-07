Réconciliation : Arsène Touho s'invite à la rencontre Ouattara-Gbagbo

Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se rencontrent, mardi, au palais présidentiel. Timing idéal pour Arsène Touho d'interpeller les deux adversaires sur leur responsabilité lors de la crise de 2020-2011, qui a fait 3 000 morts.

Arsène Touho à Ouattara et Gbagbo : « Nous, on vous regarde »

Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo étaient les deux principaux protagonistes de la crise postélectorale de 2010-2011. Au terme d'une bataille épique, qui a fait 3 000 morts, selon le bilan officiel, le premier cité a accédé au pouvoir et le second, arrêté dans les décombres du palais présidentiel d'Abidjan, le 11 avril 2011, a été transféré à la Cour pénale internationale (CPI).

Cependant, au terme d'un procès marathon, qui a vu le passage à la barre de 82 témoins à charge, le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement, Charles Blé Goudé, ont été acquittés des crimes allégués, sans qu'il n'aient besoin de citer leurs propres témoins.

Après moult tractations politiques, Gbagbo Laurent, en possession de ses passeports diplomatique et ordinaire, rentre en Côte d'Ivoire, le 17 juin 2021. Après une visite au siens, dans son village (Mama), un détour à Kinshasa, sur invitation de son ancien compagnon de cellule, Jean-Pierre Bemba, l'ex-président ivoirien s'est rendu à Daoukro, à l'invitation d'Henri Konan Bédié, son désormais allié politique.

Nous apprenons qu'au terme de tous ces déplacements, Laurent Gbagbo aura une rencontre, le mardi 27 juillet 2021, avec le président Alassane Ouattara au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Et ce, à la suite d'une conversation téléphonique entre les deux personnalités. L'occasion est donc opportune pour de nombreuses personnalités politiques et autres observateurs d'interpeller ces deux leaders politiques.

Arsène Touho, désormais ex-Secrétaire général adjoint chargé des questions juridiques à l'Union des Nouvelles générations (UNG), est également monté au créneau pour indiquer à Gbagbo et Ouattara là où le peuple les attend.

« Les retrouvailles entre les deux adversaires de l'élection présidentielle de 2010 qui a débouché sur la guerre qui a causé 3000 morts officiellement. La CPI a acquitté Laurent Gbagbo de toute responsabilité pénale; le cours des événements a dispensé pour le moment Alassane Ouattara de toute responsabilité pénale puisqu'il est président depuis le 11 avril 2011 et n'a pas encore été inculpé », a déclaré l'ancien Secrétaire général de la FESCI, section Droit Abidjan, avant d'ajouter : « Nous espérons donc que ces deux protagonistes saisiront cette opportunité pour assumer leur responsabilité politique et morale afin de mettre fin à l'état de belligérance entre leurs partisans en particulier et pour impulser un véritable sentiment de tolérance entre les Ivoiriens en général. »

Puis, de conclure : "Vous êtes au carrefour de la vitrine et de l'abîme de l'histoire, et nous on vous regarde. Nous les rescapés du 11 avril 2011. À vous de choisir !!!"

C'est donc à croire que le ciel s'est arrêté sur la Côte d'Ivoire le temps d'une rencontre. Les Ivoiriens sont donc suspendus aux lèvres de ces deux hommes d'État.