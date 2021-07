Désigné Premier ministre du Liban : Qui est Najib Mikati ?

Najib Mikati est le nouveau Premier ministre du Liban. Il a été désigné le lundi 26 juillet 2021. Le milliardaire libanais a récolté 72 voix des députés contre 42 abstentions et trois absences, rapporte le site lorientjour.

Najib Mikati, nouveau Premier ministre du Liban

Depuis lundi 26 juillet 2021, Najib Mikati est le nouveau Premier ministre du Liban. C'est après des consultations parlementaires menées par le chef de l'État Michel Aoun. Le milliardaire sunnite a obtenu la faveur de 72 voix des députés consultés. Nawaf Salam a eu une voix quand 42 parlementaires se sont abstenus de s'exprimer. On note toutefois que les députés Nouhad Machnouk, Talal Arslane et Moustapha Housseini ont brillé par leur absence.

Le tout nouveau Premier ministre libanais, soutenu par la majorité des blocs parlementaires (Hezbollah et le courant du Futur) a la lourde tâche de former un nouveau cabinet. Né le 24 novembre 1955 à Tripoli, la deuxième ville du Liban. Najib Mikati a dirigé le Conseil des ministres d'avril à juillet 2005, mais aussi de juin 2011 à février 2014. Ce musulman sunnite détient un BSc obtenu à l'université américaine de Beyrouth en 1977 et un MBA en 1980.

Najib Mikati fait ses débuts en politique le 4 décembre 1998 quand il intègre le cabinet du ministre des Travaux publics et des Transports, alors dirigé par Salim El-Hoss. Deux ans plus tard, Mikati entre à l'Assemblée nationale en tant que député de Tripoli. L'homme d'affaires libanais a une carrière professionnelle prospère. Il y a 39 ans, lui et son frère créent une société de télécommunications. En 2007, l'entreprise devient le groupe Mikati. Le classement Forbes de 2010 avait révélé que la fortune de Najib Mikati s'élevait à 2,5 milliards de dollars en 2010. À cette époque, il occupait la 374e place dans le classement mondial.