District des Montagnes: Le Ministre-gouverneur Albert Flindé fêté

Albert Flindé, nommé ministre-gouverneur du District autonome des Montagnes, a été officiellement présenté aux populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire, le week-end dernier.

Le Ministre-gouverneur Albert Flindé:"Je ne viens pas être le gendarme des collectivités, mais celui qui surveille pour un meilleur rendement"

Créés en 2011 dans un effort visant à décentraliser l'Etat, les districts de Côte d'Ivoire sont le premier niveau d'administration des subdivisions du pays. Depuis le 10 juin 2021, le Chef de l'État a procédé à la nomination de ministres-gouverneurs à la tête de 12 districts du pays. C’est ainsi que Albert Flindé, Député de Man, a été nommé Ministre gouverneur du district des montagnes, regroupant les régions du Tonkpi, Guémon et du Cavally, avec pour Chef-lieu Man.

Avant sa prise de fonction, le nouveau Ministre-gouverneur a été présenté au cours d'une cérémonie officielle par ses pairs conduits par Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la sécurité. Les ministres Vagondo Diomandé et Anne Ouloto étaient accompagnés des secrétaires d'État Mahi Clarisse et Séré Doh Célestin et de l'ambassadeur Claude Sahi, tous fils et filles du district des montagnes. Devant une forte mobilisation des femmes, des jeunes et des délégations de chefs coutumiers venus du Guémon, du Cavally et du Tonkpi, le ministre de l'Intérieur et de la sécurité a, en meneur de troupe, donné le ton de la fraternité et de la tolérance à la cérémonie.

Vagondo Diomandé a ensuite demandé à chacun la reconnaissance au Chef de l'État pour les nombreuses nominations qu'ont connues les fils et filles du district des montagnes. « Reconnaissant de l'appel de Korhogo venu du Chef suprême Dan, Gué Pascal, le président Ouattara fait bien de nommer Flindé Albert, dinosaure de la politique régionale à ce poste, car seul un fils peut mieux s'imprégner des réalités de ses parents», dit-il, comblé. À sa suite, madame la ministre de la Fonction publique, Anne Ouloto, s'est réjouie des liens séculaires entre les peuples Dan et Wê.

« Nous voulons que vous soyez fiers de nous. C'est pourquoi nous avons décidé de marcher dans les pas du général Vagondo , main dans la main, dans la fraternité », rassurera-t-elle à l'endroit du parterre des chefs coutumiers. L'événement est inédit. Et la symbiose à la hauteur de la coloration des participants et à l'importance accordée au gouvernorat.

Les districts visent à renforcer les capacités institutionnelles et techniques des collectivités, afin de répondre efficacement aux exigences du bien-être des populations. C'est pourquoi, le nouveau Ministre-gouverneur, Albert FLINDÉ, préviendra : « Je ne viens pas être le gendarme des collectivités, mais celui qui surveille pour un meilleur rendement. » La présentation du ministre-gouverneur au district des montagnes, qui a très tôt pris une allure de fête populaire, s'est achevée sur des images fortes des hautes personnalités, main dans la main, pour un district encore plus fort.

Une correspondance de Sony WAGONDA