Rencontre ADO-Gbagbo: Koné Katinan en définit le cadre et le contexte

Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo seront face-à-face, ce mardi, au palais de la présidence d'Abidjan. Justin Koné Katinan, porte-parole de l'ancien président ivoirien, a tenu à préciser les tenants et aboutissants de cette rencontre pour que nul n'en ignore.

Koné Katinan : « C’est une visite simple »

Les Ivoiriens, dans leur grande majorité, fondent un véritable espoir de réconciliation à l'issue de la rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, prévue pour se tenir, ce mardi, en fin d'après-midi (17h). Ces deux leaders politiques ne s'étaient plus rencontrés à la suite de la crise postélectorale qui a tourné en faveur du premier cité. Mais après près d'une décennie, et à la suite d'un procès-fleuve devant la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, le retour en Côte d'Ivoire de Gbagbo, avec l'accord express de Ouattara a à nouveau éveillé l'espoir d'une réconciliation nationale qui part de la décrispation entre ces deux figures de proue de la politique ivoirienne.

Aussi, le face-à-face entre ces deux personnalités est d'ores et déjà perçu par l'opinion comme un signal positif pour briser le mur de glace et aller à un vivre ensemble harmonieux. D'ailleurs en début de mois, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo avaient briser le lourd silence qui les séparait en ayant une conversation téléphonique. Les espoirs pourraient toutefois être douchés à la suite de la rencontre de ce jour. Car, précise Justin Koné Katinan : « C’est une visite simple comme celle qu’il (Laurent Gbagbo, NDLR) en a rendue à Bédié. Il va en rendre à certaines autres personnalités. Il y a aussi ceux qui veulent le voir, ça fait partie du processus de décrispation. »

Poursuivant, le porte-parole de l'opposant historique à Felix Houphouët-Boigny précise : « C’est après ça qu’il va parler. C’est ce jour-là que le monde découvrira qu’elle est son ambition pour son pays, son ambition pour l’Afrique, son ambition pour e monde. C’est pourquoi on prend le temps de préparer le discours. » Voilà donc qui est clair. La rencontre Ouattara - Gbagbo d'aujourd'hui est certes capitale, mais il faudra tenir compte des précisions du porte-voix du Woody de Mama pour éviter de danser plus vite que la musique. Car, comme l'a promis Gbagbo lors de sa visite à Henri Konan Bédié à Daoukro : « Je vais parler, pas pour blesser, mais pour guérir. »