Burkina Faso: Roch Marc Christian Kaboré reçoit le rapport de la CENI

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a reçu, lundi, en audience, une délégation de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), conduite par son président Newton Ahmed Barry.

CENI : Le rapport des élections couplées du 22 novembre 2020 remis au président du Faso

Le président du la CENI est venu remettre au président du Faso, le rapport final des élections présidentielle et législatives du 22 novembre dernier. « Nous sommes revenus sur l’ensemble des péripéties qui ont accompagné les élections du 22 novembre, l’organisation qui n’a pas été facile dans le cadre d’un contexte à la fois sécuritaire et COVID », a déclaré le président de la CENI, évoquant le contenu de ce rapport à sa sortie d’audience.

Newton Ahmed Barry s’est tout de même réjoui du coût relativement bas des élections malgré la situation sécuritaire et sanitaire, ainsi que la première participation des Burkinabè de l’extérieur. Le président de la CENI a toutefois regretté « l’instabilité législative du code électoral qui a été changé 3 fois en moins d’un mois » et dit avoir formulé des recommandations pour permettre un bon déroulement des élections et la réduction des coûts.

Source: Direction de la communication de la présidence du Faso