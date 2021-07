Côte d'Ivoire: L'ambassade des États-Unis forme contre la désinformation

L'ambassade des États-Unis à Abidjan a débuté ce mardi 27 juillet 2021, un séminaire de formation de deux jours des journalistes sur l'identification et la lutte contre la désinformation.

Mme Joann Lockard (Chargée d'affaires à l'Ambassade des États-Unis): "Le meilleur moyen de contrer les fausses informations, c’est à travers des informations fiables"

Animée par Linda Hervieux, journaliste et photographe américaine qui a travaillé entre autres pour le New York Times, l'International Herald Tribute, le New York Daily et le Daily Beast, cet atelier se déroule à l'American Space, au sein du Campus de Cocody. L’objectif de cette séance de formation, selon Mme Joann Lockard, Chargée d'affaires à l'Ambassade des États-Unis, est de donner aux journalistes, les outils pour identifier et lutter contre les fausses informations à l'ère de l'expansion de l'Internet et des réseaux sociaux.

"Maintenant que l’Internet et les réseaux sociaux font partie intégrante des modes de communication, il est malheureusement plus facile que jamais de diffuser de fausses informations, et souvent même de façon délibérée. Pour les États-Unis, le meilleur moyen de contrer les fausses informations, c’est à travers des informations fiables. C’est précisément la raison pour laquelle les journalistes sont si importants aujourd’hui", a-t-elle souligné. Les travaux de cet atelier s’achèvent mercredi 28 juillet 2021, avec la cérémonie de remise de certificat aux participants.

Nicaise B.