Assalé Tiémoko: "Le rôle de la France dans la création de l’ECO est très flou"

Député-maire de la commune de Tiassalé, Assalé Tiémoko a pris part, mardi, à une session parlementaire de l’Assemblée nationale au Plateau, destinée à l’adoption de 9 Projets de loi dont deux qui ont cristallisé les échanges.

Projet de loi de ratification sur l'ECO: Pourquoi le Député Assalé Tiémoko a voté "contre"

Le mardi 27 juillet, les députés se sont retrouvés au parlement pour adopter 9 Projets de loi dont deux ont cristallisé les échanges. Il s'agit des projets de loi: -Portant Organisation et fonctionnement de l'Ordre National des Médecins de Côte d'Ivoire"; - "autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord de coopération entre les Gouvernements des Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine et le Gouvernement de la République Française, dans le cadre de la mise en oeuvre de la monnaie unique dans la région Ouest-Africaine (ECO), signé le 21 décembre 2019, à Abidjan."

Pour le 1er projet de loi, sur le rapport de la commission des Affaires sociales et Culturelles dont est membre le Député Assalé Tiémoko, il a été noté que le ratio médecin/population en Côte d'Ivoire est de 1,4 médecin pour 10 mille habitants alors que la norme OMS mondialement admise est de 13 médecins pour 10 mille habitants. De façon générale, dans la zone OMS Afrique, ce ratio est de 2 médecins pour 10 mille habitants alors que dans la zone Europe, il est de 32 médecins pour 10 mille habitants. Il a été également noté que sur 4000 établissements sanitaires privés en Côte d'Ivoire, 3200 soit 80%, fonctionnent dans l'illégalité donc sans agrément du ministère de la santé.

Ce nouveau projet de loi vient donc pour organiser et le secteur des médecins dont l'Ordre n'a pas connu de renouvellement de ses instances depuis 14 ans et la pratique médicale en Côte d'Ivoire en mettant par exemple fin à l'activité de toutes ces ONG qui posent des actes médicaux alors que l'agrément à elles accordé par le ministère de l'intérieur ne vaut que pour faire de la sensibilisation et non pour pratiquer la médecine. Désormais, ces ONG devront, en plus de l'agrément du ministère de l'intérieur, avoir l'agrément du ministère de la santé. Soumis au vote, ce projet de loi qui comporte 62 articles a été adopté à l'unanimité des 237 députés présents sur 254 députés siégeants.

Tous les groupes parlementaires ont voté "Pour". C'est à 15h30 minutes que le rapport sur le projet de loi relatif à la monnaie unique (ECO), a été présenté par le bureau de la Commission des Affaires Économiques et Financières. A cette heure, sur 237 députés présents à l'ouverture de la séance plénière, 75 avaient déjà quitté la salle. Il ne restait plus que 162 députés dans la salle dont le Député Assalé Tiémoko. A la suite du rapport de ladite commission, les groupes parlementaires PDCI et EDS ont appelé les députés à s'abstenir de voter le texte motifs pris de ce que le texte ne prend pas suffisamment en compte des questions essentielles comme la souveraineté de la Côte d'Ivoire, l'absence de discussions inclusives sur la nouvelle monnaie dans la zone CEDEAO et la non prise en compte des aspirations des populations et notamment des jeunes.

Le groupe parlementaire UDPC a appelé lui, à voter "contre", sur les mêmes motifs et des motifs de délai. Le groupe parlementaire RHDP a appelé à voter le texte en l'état au motif que toutes les préoccupations des députés ont été prises en compte et que la Côte d'Ivoire, locomotive de la zone UEMOA doit jouer un rôle de leader dans le processus de création de la nouvelle monnaie. Soumis au vote après quelques corrections de forme, le texte a été adopté à la majorité des députés présents dans la salle, soit: 102 voix "Pour". 12 voix "Contre". 48 voix "Abstention". Le Député indépendant Assalé Tiémoko a voté "Contre". A la fin de la séance, la Direction de la Communication du parlement a interrogé l'honorable Assalé Tiémoko sur ce texte.

"Dans la forme, la monnaie unique devant être créée à l'horizon 2027, le gouvernement aurait dû prendre le temps pour ouvrir le débat afin que de façon très large, les Ivoiriens soient informés sur les implications de cette nouvelle monnaie avant de soumettre le projet de loi à adoption. Je pense qu'on devrait prendre le temps de bien faire les choses. Dans le fond, le rôle de la France dans la création de cette nouvelle monnaie me semble très floue dans le projet de loi. A mon avis un débat profond devrait être fait sur la question. Cela n'ayant pas été fait, j'ai décidé de voter contre le texte en l'état. Mais la majorité a décidé et le texte a été adopté, c'est la démocratie. Il s'agit d'une autorisation de ratification donnée au chef de l'État. Je salue l'esprit qui a prévalu pendant cette séance", a-t-il expliqué. Commencée à 10h40 avec 237 députés, la séance s'est achevée à 17h37 avec 162 Députés. Le vendredi 30 juillet à 16 h, le Député Assalé Tiémoko rendra compte aux populations de Tiassalé sur les textes essentiels votés par le parlement depuis le mois de mai.

Source: SERCOM DU DÉPUTÉ.