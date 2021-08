Alassane Ouattara exposé à la Covid-19 : La réaction des Ivoiriens

Alassane Ouattara s'est placé en confinement après avoir été en contact avec une personne déclarée positive à la Covid-19. Dès cette annonce, de nombreux Ivoiriens et autres Africains ont réagi et se sont préoccupés de l'État de santé du président ivoirien.

« Je souhaite prompt rétablissement à Son Excellence » Alassane Ouattara

Le Président Alassane Ouattara s'est autoconfiné. C'est du moins ce qu'affirme un communiqué de la Présidence de la République faisant état de ce que le chef d'État ivoirien, « ayant été en contact avec une personne qui vient d'être déclarée positive à la Covid-19, a décidé, suivant les recommandations sanitaires en la matière et conformément aux dispositions gouvernementales ». Le premier citoyen ivoirien a par ailleurs appelé ses compatriotes à « continuer à respecter les mesures barrières », et à « se faire vacciner ».

Des réactions aussi bien nombreuses que diverses ont aussitôt fusé sur la toile, dès cette annonce. « Vous allez vous rétablir très rapidement », a commenté un internaute, avant d'ajouter : « Pas besoin de vaccin. Le système immunitaire peut éliminer ce virus le plus vite possible. Le vaccin est une excuse que les autorités mondiales veulent utiliser pour contrôler la santé des hommes. Depuis quand un vaccin est-il obligatoire ? »

« Je souhaite prompt rétablissement à Son Excellence (Alassane Ouattara). Que cet invité indélicat qu'est le covid-19 aille loin de mon papa », déclare un autre. « Unité de prière pour qu'il n'ait rien de bien grave. Quel qu'il soit, le Président reste la vitrine du pays. Qu'Allah l'épargne de cette maladie et de ses complications éventuelles », martèle un troisième.

« Qu'il prenne soin de lui, car la Côte d'Ivoire a besoin du LEADER qu'il est et non d'un président comme vu par les obsédés de présidence », se déchaîne un follower du compte Twitter de la Présidence de Côte d'Ivoire.

Des sons discordants ont cependant contrasté avec tous ces messages de soutien au président ivoirien. « Mais il aurait dû se faire vacciner… », conseille cet internaute. Quand un autre publie une vidéo (non authentifiée) dans laquelle le président Ouattara faisait des accolades à la Grande Chancelière Henriette Dagri Diabaté lors d'un grand rassemblement du RHDP, et dans laquelle l'on peut entendre : « On s'en fout de Corona. »

Afrique-sur7 souhaite au Président Alassane Ouattara de bien se porter et de continuer à exercer ses fonctions régaliennes à la tête de la République de Côte d'Ivoire.