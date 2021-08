Jacob Desvarieux inhumé jeudi dans la stricte intimité familiale

Jacob Desvarieux, décédé le vendredi 30 juillet 2021, à Pointre-à-Pitre, sera conduit à sa dernière demeure le jeudi 5 août 2021 dans la stricte intimité familiale. L'ex-membre du célèbre groupe Kassav' sera inhumé au cimetière de Saint-François, a-t-on appris.

Jacob Desvarieux, les derniers adieux

Plongé dans un coma artificiel début juillet 2021, Jacob Desvarieux, atteint de la covid -19, est décédé le vendredi 30 juillet 2021. Le décès de ce monstre de la musique a plongé le monde de la culture dans la tristesse. Plusieurs hommes et femmes de renom ont salué la mémoire de l'illustre disparu. Salif Keita, Claudy Siar, Meiway et bien d'autres stars lui ont rendu un vibrant hommage. En Côte d'Ivoire, la Première dame Dominique Ouattara a pleuré la disparition d'un "ami" de la Fondation Children of Africa.

Jacob Desvarieux, né le 21 novembre 1955 à Paris, la capitale française, cofondateur du groupe Kassav' en 1979 avec son ami Pierre Édouard Decimus, a donné à la musique antillaise ses lettres de noblesse. Guitariste de talent, ce père de quatre enfants laisse derrière lui un lourd héritage. Il souffrait d'un diabète et a bénéficié d'une greffe de rein. Desvarieux avait reçu trois doses du vaccin contre la covid -19.

Selon un communiqué, les obsèques Jacob Desvarieux, chevalier des arts et des lettres, Chevalier de l’ordre national du mérite de Côte d’Ivoire, seront célébrées le jeudi 5 août à 13h0 ( 19 h 00 Paris) au salon funéraire Dorocant dans la plus stricte intimité familiale. Il faut noter que la levée du corps aura lieu au salon funéraire Dorocant- Route de Chauvel à Besson Abymes à 13h45 dans la plus stricte intimité familiale. L'ex-compagnon de scène de Jocelyne Beroard sera inhumé au cimetière de Saint-François. La cérémonie sera diffusée en direct sur le Facebook live des Pompes funèbres Marbrerie Dorocant, apprend-on.