Mali : Accident de la circulation à Zambougou, un deuil national décrété

Un grave accident de la circulation s'est produit, le 3 août 2021, dans la localité de Zambougou à 20 kilomètres de Ségou, au centre du Mali. Le président de la transition vient de décréter un deuil national de trois jours, à compter du 5 août.

Mali : Deuil national de 3 jours pour les victimes de l'accident de Zambougou

Mardi 3 août 2021, une collision entre un bus et un camion a causé la mort de 37 personnes et 36 blessés, dont des cas graves. Le dernier bilan de ce grave accident qui vient de nous parvenir fait désormais état de 41 morts. « Maintenant par rapport aux morts, la protection civile a ramené 40 corps, mais il y a des corps qui sont carrément déchiquetés là on ne peut pas encore se prononcer sur les chiffres », précise une source proche du dossier.

Tout le Mali était consterné face à cet accident, qui vient en rajouter à la situation sociopolitique délétère et à la menace terroriste persistante sur ce vaste pays sahélien. De nombreuses personnalités de premier plan s’étaient en effet rendues sur les lieux dès la survenance du drame afin d’apporter leur solidarité et leur compassion aux personnes sinistrées, ainsi qu’à leurs proches.

Le colonel Assimi Goita, président de la transition malienne, est par ailleurs monté au créneau pour décréter un deuil national de trois jours, en soutien à cette autre dure épreuve que traverse son pays.

« Un deuil national de trois (03) jours, à compter du jeudi 05 août 2021 à zéro heure, est déclaré sur toute l’étendue du territoire national en hommage aux victimes de l’accident de la circulation routière survenu ce mardi 03 août 2021 à Zambougou, à 20 kilomètres de la ville de Ségou », peut-on lire dans l’article1er de ce décret signé des mains du chef de la junte et qui précise : « Les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics pendant toute la durée du deuil. »