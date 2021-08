Alépé célèbre Benjamin Nanou, le préfet qui a interdit les ports de cercueils

Après quatre années passées à la tête du département d’Alépé, marquées, entre autres, par la cohésion sociale et la paix, le préfet Benjamin Nanou, admis à la retraite, a été célébré par les populations.

Alépé : Hommages croisés des forces vives pour le préfet Benjamin Nanou, admis à la retraite

Après de loyaux services rendus à Séguélon (nord de la Côte d’Ivoire), Benjamin Nanou a déposé ses valises dans le département d’Alépé en février 2017 en tant que préfet; un département qu’il aura profondément marqué durant quatre années par sa gestion administrative. On note, à son actif, entre autres, le renforcement de la cohésion sociale et de la paix; l’instauration à l’entrée de son département, d’un dispositif de contrôle sanitaire dès la survenue du Coronavirus; ses discours en faveur de l’implantation de structures bancaires dans le département. Mais surtout son courageux arrêté interdisant les ports de cercueils dont les issues ont été souvent tragiques dans le département.

A la faveur de l’élection présidentielle d’octobre 2020, Benjamin Nanou avait réussi à maintenir le calme dans un département dont la jeunesse est réputée bouillonnante, même durant la désobéissance civile lancée par l’opposition. « Ne descendez pas dans les rues pour régler vos problèmes », n’a-t-il cessé d’appeler. C’est cet administrateur rompu à la tâche, appelé à faire valoir ses droits à la retraite, qui a été célébré, récemment par ses administrés, élus et notabilité, lors d’une cérémonie sobre présidée par le préfet de la région de La Mé, Andjou Koua. Doyen des cadres du département, Aguie Amaffou Germain, a loué les compétences de l’administrateur, tout en soulignant la reconnaissance des cadres, pour toutes ses actions en faveur de l’ancrage du développement.

Même son de cloche chez le porte-parole des chefs traditionnels d’Alépé, qui a relevé la sagesse du préfet hors grade, ainsi que ses qualités humaines qui ont permis une bonne collaboration entre l’administration et la notabilité du département, durant ces quatre ans. « Merci pour tout », s’est félicité le député Christophe N’Cho. Pour sa part, le préfet Benjamin Nanou a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance placée en lui, en le nommant à la tête du département d’Alépé, ainsi qu’au Premier ministre Patrick Achi, natif de la région, « pour son soutien et sa constante sollicitude ». «Je demande pardon à tous ceux que j’ai dû offenser dans l’exercice de mes fonctions. Je pars le cœur léger sans rancœur et sans rancune », s’est-il réjoui.