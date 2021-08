Danho Paulin: "C'est nous qui avons décidé que Gbagbi Ruth vienne"

Le ministre de la Promotion des Sports, du Développement et de l’Économie Sportive, Paulin Claude Danho, s’est prononcé sur le supposé départ clandestin de Gbagbi Ruth de Tokyo, qui a été annoncé par le Comité National Olympique de Côte d’Ivoire (CNO-CI).

Danho Paulin: ‘’Gbagbi Ruth devrait être à Abidjan pendant l'anniversaire de l'indépendance‘’

Le Comité National Olympique de Côte d’Ivoire (CNO-CI) a annoncé, mercredi, le départ clandestin de Tokyo, de la taekwondo in ivoirienne Gbagbi Ruth, unique médaillée de la Côte d’Ivoire aux Jeux Olympiques. Dans la foulée, le ministère des Sports, a informé, dans un autre communiqué, que Gbagbi Ruth devrait être accueillie et célébrée, jeudi, à l'aéroport d'Abidjan, pour être la seule médaillée ivoirienne. Et c’est ce qui s’est passé puisqu’elle a été triomphalement accueillie jeudi après-midi.

Le ministre de la Promotion des Sports, du Développement et de l’Économie Sportive, a donc profité de ces instants, pour apporter des précisions sur cette affaire. « C'est notre seule médaillée. Elle devrait être à Abidjan pendant l'anniversaire de l'indépendance de notre pays (...) pour honorer le Président de la République… Ces Jeux olympiques de Tokyo 2020, se sont déroulés dans des conditions très difficiles... Au moment où nous devons célébrer notre victoire, pour ces athlètes qui se sont battus pour porter haut le drapeau de notre pays, il n'est pas bon d'entretenir des Fakenews", a expliqué le ministre Danho Paulin.

‘’Ce que je peux vous dire, c'est que les conditions imposées par les autorités japonaises indiquaient clairement qu'après 48 heures, tout athlète qui a fini sa compétition devait quitter le sol japonais. C'est sur notre instruction que Gbagbi Ruth, après sa compétition, est restée sur le Japon. Ce qui nous a obligé de faire une demande supplémentaire d'accréditation. Pour qu'elle reste le plus longtemps possible au-delà des 48 heures. Parce que nous espérions notre compatriote Ta Lou Marie Josée avec son entrée en scène pour les deux courses des 100 et 200 mètres. Nous espérions rentrer un peu plus chargés avec une autre médaille. Cela n'a pas été le cas. Et nous avons décidé qu'elle vienne», a ajouté le patron du Sport ivoirien.