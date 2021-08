Barça: Pour 25 millions de salaire, Laporta devait libérer 100 joueurs

Laporta qui prévoit un grand hommage à Lionel Messi, s’est expliqué sur le départ inattendu de l’attaquant du FC Barcelone. "Léo voulait rester et il n'est pas content’’ a-t-il confié

Laporta salue les efforts de Messi et regrette la rigidité de la Liga

Le président du FC Barcelone s’est exprimé ce vendredi matin sur les raisons du départ de Lionel Messi, annoncé officiellement jeudi soir. Ci-dessous, un résumé de son point de presse

‘’Mercredi, j'ai parlé avec les capitaines au téléphone, explique Laporta. C'est un événement très important dans l'histoire du Barça. J'ai dit aux joueurs qu'une nouvelle étape dans l'histoire du Barça commence et que nous devons continuer à gagner sans des joueurs talentueux comme Messi. Engagement et professionnalisme maximum. Nous avons essayé de prendre des décisions équitables et c'était un moment important. J'ai vu les visages des joueurs et j'ai demandé aux capitaines leur maximum, qu'il y ait un groupe très fort. Les capitaines doivent mener cette nouvelle étape, en accueillant de jeunes joueurs qui font preuve d'un grand talent.

Lionel Messi a été toujours présent dans les négociation. Il a essayé de nous faciliter la tâche. Nous sommes passés par plusieurs phases. Nous avons d'abord convenu d'un contrat de deux ans à payer en cinq ans. Leo était d'accord et nous étions reconnaissants. Nous pensions que cela pourrait correspondre à la Liga. C'est un critère de cash qui fonctionne dans d'autres pays et pas ici.

Messi avait accepté un contrat de cinq ans

La Liga a également subi des pressions car il y a d'autres clubs qui veulent que les règles soient respectées. Là, nous sommes allés sur un contrat de cinq ans, accepté pour lui aussi. Il a ses plans et cela lui convenait de faire au deux ans ici. Nous voulions que l'après-Messi commence dans deux ans, pas aujourd'hui. Compte tenu des circonstances, tout a été avancé. Nous voulions tous profiter de sa magie, mais ce n'est pas possible. La Liga nous avait laissé entendre de manière assez convaincante que le contrat de cinq ans pouvait entrer. Mais après une analyse ils nous font savoir que ce contrat n'entre pas non plus. Et cela a tout déclenché. Nous aurions respecté le fair-play seulement en acceptant d'hypothéquer les droits TV du club pendant les 50 prochaines années."

"Je ne me sens pas du tout coupable ‘'

Je ne me sens pas du tout coupable. J'ai dit que nous ferions tout notre possible dans la limite des possibilités financières du club et la preuve est que nous avons trouvé un accord avec Messi que nous n'avons pas pu formaliser. J'insiste, je ne vais pas créer de faux espoirs. J'ai dit que nous progressions bien parce que la Liga semblait être sur le point d'ouvrir le fair-play. Le joueur a toujours voulu faciliter les choses. En fait, l'accord avançait, mais il arrive un moment dans les négociations où vous voyez que ce n'est pas le cas. J'ai pris une décision.

Il fallait libérer 100 joueurs

Pour vous donner une idée, la limite de salaire à laquelle nous pourrions faire face correspond à la règle du 4 pour 1. Pour avoir 25 millions de salaires, nous devons en libérer 100. Cela fait beaucoup de joueurs. La direction sportive travaille à réduire la masse salairiale et il y a certains joueurs avec qui nous sommes parvenus à un accord, mais avec d'autres ce n'est pas si facile. Nous sommes dans un terrain très marécageux, ce qui comporte de nombreux risques pour l'entité et demande du temps. En comptant ce qui était prévu avec Leo, nous étaient à 110% de la masse salariale par rapport aux revenus du club. Ce volume de la masse salariale nous est intimement lié.

C'est la conséquence des investissements excessifs qui ont été faits. Pourquoi Kun, Memphis ou Emerson s'intègrent-ils ? Ils sont venus au Barça en acceptant certaines conditions qui doivent être appréciées. L'entrée de ces joueurs n'est pas comparable à si nous avions enregistré Leo Messi ", a-t-il poursuivi.

"Une éternelle gratitude" pour Messi

Leo laisse un excellent héritage, poursuit Laporta. Il a été le joueur le plus titré de l'histoire du club, il a laissé une marque splendide dans l'histoire du Barça. Le meilleur jusqu'à présent. J'espère que nous pourrons surmonter ça et maintenant une nouvelle ère commence. Il y aura un avant et un après Leo. Leo Messi a été une référence et a laissé de nombreuses images pour l'histoire. Ce que nous avons envers lui, c'est une éternelle gratitude.

L'hommage à Leo Messi sera celui qu'il veut. Nous lui rendrions hommage chaque jour, pour tout ce qu'il a donné. Nous connaissons la situation dans laquelle nous nous trouvons et cela rend les choses difficiles. J'espère voir l'hommage que Messi mérite.