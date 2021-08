Titrologie: "Un fils de Gagnoa crache ses vérités à Gbagbo"

Titrologie-Le courrier du président Henri Konan Bédié, chef de file de l'opposition ivoirienne, adressé au président Alassane Ouattara, fait la Une de l'actualité socio-politique de ce vendredi 6 août 2021.

Titrologie du 6 août 2021 - "FPI : Après son retour, ce que Gbagbo réserve à Affi"

"Bédié saisit officiellement Ouattara", indique Dernière Heure Monde à propos de l'appel au dialogue inclusif du président Henri Konan Bédié lancé au chef de l'exécutif ivoirien. Le journal revient également sur les points de discussion, énumérés par l'ancien chef de l' Etat dans son courrier. "Bédié précise sa pensée", écrit Notre Voie.

"Bédié envoie un message de paix à Ouattara", estime pour sa part Le Bélier. "Bédié écrit à Ouattara et lui demande la libération de tous les prisonniers politiques et militaires des différentes crises", se fait plus précis Le Nouveau Réveil, à propos de ce courrier adressé au président Ouattara en cette veille de la célébration des 61 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

Outre le message du président Henri Konan Bédié, la presse ivoirienne s'est également penchée sur ce que les Ivoiriens attendent du traditionnel discours du 6 août du président Ouattara. " Ce que les Ivoiriens attendent de Ouattara", écrit l' Expression. "Alassane Ouattara va-t-il répondre aux attentes des Ivoiriens ?", s'interroge pour sa part Générations Nouvelles. Qui attend de ce discours du président Ouattara " un engagement sincère et des actes concrets pour ressouder le tissu social".

Autre sujet de l'actualité ivoirienne, c'est celle concernant Laurent Gbagbo, l'ancien chef de l' Etat ivoirien, et la guéguerre qui a cours au sein du Front populaire ivoirien (FPI), son parti. " Un fils de Gagnoa crache ses vérités à Gbagbo", lit-on à la Une de le Jour Plus. "FPI : Après son retour, ce que Gbagbo réserve à Affi", lit-on à la Une de Le Miroir à propos de cette crise. " Réunion entre Gbagbo et les instances du FPI : La rencontre délocalisée au Palais de la Culture", informe Le Temps.