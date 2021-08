Fc Barcelone: Griezmann accusé d'avoir causé le départ de Messi

Accusé du départ de Messi, Antoine Griezmann a été pris pour cible et hué ce vendredi par les supporters du FC Barcelone à son arrivée à l’entrainement. Le départ de Lionel Messi risque de créer beaucoup de dégâts au sein de la formation dirigée par Ronald Koeman.

Enorme imbroglio au FC Barcelone après le départ de Lionel Messi

La tension reste vive du côté de Barcelone. Quelques heures après l’annonce du départ de Lionel Messi, les supporters sont à cran. Lors de l’arrivée d’Antoine Griezmann au centre d’entraînement, le Français s’est fait huer. Certains supporters l’accusent d’être responsable du départ inattendu de Lionel Messi. L’attaquant français a été surpris à son arrivée au centre d’entraînement où beaucoup de supporters l’attendaient. Certains d’entre eux qui pensent que Lionel Messi n’est pas resté à cause de lui, l’ont copieusement sifflé et hué.

"Messi est parti à cause de toi !", ont lancé plusieurs fans blaugrana, en huant l'international tricolore, d'après Deportivo Cuatro. Ces dernières semaines, la presse espagnole laissait entendre que le champion du monde avait refusé de baisser son salaire pour favoriser la prolongation de l'Argentin. Les médias locaux estimaient également que "Grizou", (30 ans, 51 matchs et 20 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021), n'avait pas cherché à faciliter son transfert vers l'Atletico Madrid.

Dernièrement, il était expliqué que d’un point de vue économique, le FC Barcelone ne pouvait pas conserver Lionel Messi et Antoine Griezmann à cause de leurs salaires XXL. Et pour permettre cela, l’une des conditions annoncées était de se séparer d’Antoine Griezmann. C’est tout le contraire qu’on a constaté jeudi soir où Barcelone a publié un communiqué confirmant la nouvelle : Messi n'est plus un joueur du Barça.

Lionel Messi a jusqu'ici passé l'intégralité de sa carrière dans son club formateur. Personne ne pouvait donc imaginer qu'une histoire aussi dense se termine ainsi. D'autant plus qu'avec son pays, la star argentine avait fini par remporter sa première Copa America cette année.

Joan Laporta s’est présenté vendredi en conférence de presse pour justifier le départ de son attaquant vedette. Le président des Blaugrana a déploré la situation financière du club catalan et renvoyé la responsabilité de cet échec à son prédécesseur Josep Maria Bartomeu. « Je suis là pour expliquer ce qui s’est passé lors des négociations avec Leo Messi. Les finances dont nous avons héritées sont mauvaises. Elles impactent le club, la masse salariale coûtait plus chère que les bénéfices du club. Nous n’avons pas de marge de manœuvre sur les salaires. Les mesures de la Liga et le fair-play financier nous imposent une limite salariale. Nous n’avons pas de marge et nous savions dès notre arrivée quelle était la situation, nous avions fait nos estimations, et les conclusions avant le début de cette saison, sont pires que celles qui nous avaient été présentées. Nous avions fait des prévisions sur d’autres chiffres, ceux officiels. Les pertes sont très élevées. Les dettes attendues le sont aussi. Nous n’avons aucune marge sur les salaires. »

Le dirigeant de 59 ans prévient que le footballeur de 34 ans a tout fait pour poursuivre l’aventure au Camp Nou et s’en prend aux institutions. « Messi mérite le meilleur. Je suis triste mais nous avons fait ce qui était le mieux pour les intérêts du FC Barcelone. Il laisse un héritage exceptionnel au Barça. Le meilleur de l’histoire. Il y aura un avant et un après Leo. Il a fait vivre des joies immenses au club et à ses supporters. Nous devons être éternellement reconnaissants. Il a mis du sien pour les négociations, en rendant les choses plus simples, notamment en étant payé sur cinq ans. Mais la législation de la Liga n’est pas flexible et a empêché que cet accord aboutisse. Je ne veux pas générer de faux espoirs. Nous n’avons pas de marge de manœuvre quant aux limites salariales. La législation de la Liga n’est pas flexible et il fallait vendre une partie des droits TV du club durant 50 ans. Nous n’avons pas accepté », a-t-il confié.