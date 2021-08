Anges Félix N'dapkri libéré après 282 jours de détention

Anges Félix N'dapkri est libre depuis le 6 août 2021 de la MACA (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan). Le président de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire a été incarcéré pendant 282 jours.

Anges Félix N'dapkri remercie Bédié après sa libération

La nouvelle de la libération d' Anges Félix N'dapkri est tombée dans la matinée du vendredi 6 août 2021. Incarcéré durant près de 9 mois, le président des éditeurs ivoirien est désormais libre. "Après 282 jours passés dans les liens de la détention, il a plu à SEM Alassane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire, à la faveur de la célébration du soixante-et-unième (61e ) anniversaire d’indépendance de notre pays, de nous accorder la libération dans le cadre d’une mesure exceptionnelle visant la libération des prisonniers politiques", a-t-il confié dans un communiqué. Pour rappel, le commissaire général du SILA (Salon international du livre d'Abidjan) a été interpellé le 25 octobre 2020 au moment où le 3e mandat d'Alassane Ouattara était vivement contesté.

"Au terme de l'épilogue de ce douloureux feuilleton de ma vie, je voudrais savourer ce moment de retrouvailles qu'il m'est agréable de partager avec vous qui chacun de là où il se trouve, avez eu une pensée affective à mon égard, une visite fraternelle à mon endroit, un geste de solidarité et de réconfort pour ma famille, une prière diligente pour me soutenir spirituellement et moralement. En pareille circonstance, le devoir de reconnaissance et de gratitude nous incline à honorer cette bienveillance. Il me revient donc de vous adresser mes remerciements les plus sincères pour toutes", a poursuivi Anges Félix N'dapkri.

Membre du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), le patron des éditeurs de Côte d'Ivoire n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance à son président Henri Konan Bédié "pour son soutien constant et permanent, sa sollicitude et ses efforts inlassables durant cette période de mortification". Toutefois, il a sollicité la caution morale et paternelle de l'ancien président ainsi que celle de Laurent Gbagbo pour traduire sa gratitude à Alassane Ouattara "pour avoir impulsé et engagé le dialogue politique ivoiro-ivoirien qui permet d'obtenir progressivement la libération de tous les prisonniers politiques et le retour de l'ensemble des exilés".