Crise au FPI: Bertin Kadet invite Affi N'guessan à rejoindre Gbagbo

L'ex-ministre ivoirien de la Défense, Bertin Kadet, a évoqué la guéguerre qui oppose Laurent Gbagbo à son ancien Premier ministre Pascal Affi N'guessan, pour le contrôle du Front populaire ivoirien (FPI).

FPI : Les camps Laurent Gbagbo et Affi N'guessan déterrent la hache de guerre, Bertin Kadet prend position

Au Front populaire ivoirien (FPI), les dissensions ont repris de plus belle entre les deux factions qui se disputent la présidence du parti depuis 6 ans. Les nombreuses tentatives visant à concilier les deux blocs, peinent toujours à trouver une issue favorable, laissant présager une rupture définitive entre Affi N'guessan, le président légal du parti, et Laurent Gbagbo, leader "historique et charismatique" de la formation politique créée dans la clandestinité dans les années 1982.

Invité à la célébration de l'an 2 de la sortie de prison de Simone Gbagbo le 8 août 2021 à Bonoua, Kadet Bertin, ancien ministre délégué à la Défense sous le président Laurent Gbagbo, s'est prononcé sur la guéguerre Affi-Gbagbo pour le contrôle du Front populaire ivoirien (FPI). " Je n'ai pas à faire de choix entre Gbagbo et Affi. C'est Gbagbo qui porte notre vision, notre projet. Nous tous, on se greffe autour de lui pour que rayonne le parti. Je souhaite qu'Affi aille vers son aîné et on va taire ces petits problèmes pour renforcer le parti autour de Gbagbo", a déclaré Bertin Kadet.

"Notre leader charismatique est sorti de prison, il est là. Il faut qu'on profite de toute la dimension qu'il a acquise pour renforcer le parti. Le reste, c'est un épiphénomène", a -t -il martelé, exhortant les uns et les autres à ne pas contribuer à affaiblir le parti par des défiances contre-productives. Car, pour lui, il ne devrait y avoir de rivalité entre le président Laurent Gbagbo et son ancien Premier ministre Affi N'guessan si le FPI veut être fort.

" Il faut qu'on renforce le parti autour du président Laurent Gbagbo", a tranché l'ex-exilé politique. En début de semaine dernière, Konaté Navigué, vice-président du FPI-Affi, a rendu sa démission, affirmant qu'il n'accompagnerait pas Pascal Affi N'guessan dans son bras de fer avec Laurent Gbagbo. Gbagbo devrait diriger, ce lundi 9 août 2021, son premier comité central extraordinaire du FPI, depuis son retour en Côte d'Ivoire le 17 juin dernier.