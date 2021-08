Le préfet Sihindou Coulibaly promet de sortir Agboville de la zone rouge

C’est la cour de la préfecture d’ Agboville qui a abrité le samedi 7 août 2021, les festivités du 61e anniversaire de l’accession de la Côte d’Ivoire à la souveraineté nationale.

Agnéby-Tiassa : 3 nouveaux commissariats ouvriront leurs portes à Agboville, Rubino et Azaguié

L'occasion a été bonne pour le préfet de région, préfet du département d’Agboville, Sihindou Coulibaly, d’exposer le plan sécuritaire du département. « J’implore la contribution des populations à nous aider à faire d’Agboville, un havre de paix, un pouls économique où il fait bon vivre. Le gouvernement s’emploie sans relâche à étoffer le maillage des services de police et de gendarmerie. Ainsi, au cours du premier trimestre de l’année 2021, les brigades de gendarmerie de Loviguié et de Céchi ont accueilli leurs premiers éléments… Très bientôt, 3 nouveaux commissariats devront ouvrir leurs portes à Agboville, Rubino et Azaguié. Pour la bonne utilisation de tout ce personnel, un district de police verra le jour », a-t-il annoncé, en présence du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre.

La ville d’Agboville a été secouée par plusieurs attaques à mains armées au cours du premier semestre de l’année, entrainant malheureusement des pertes en vie humaine et d’importantes sommes d’argent emportées. « Mesdames et messieurs, le maintien de la paix et de la cohésion sociale est un objectif important à réaliser. Car, il permettra au vivre ensemble d’être une réalité. C’est ainsi que les plateformes sous-préfectorales de maintien de la paix et de cohésion sociale ont été installées. L’animation permanente de ces structures devrait permettre à notre département de sortir de la zone dite rouge. Pour ce faire, les chefs de village, les chefs de terre, les présidents de mutuelle et jeunesse, ont vu leurs capacités renforcées en la matière lors d’un séminaire qui s’est tenu du 3 au 5 août 2021 à Agboville », se réjouit le préfet du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa.

La cérémonie qui s’est voulue sobre a été marquée par une prise d’armes suivie d’un défilé exécuté par 5 détachements, notamment la gendarmerie, la police, les eaux et forêts, la garde pénitentiaire et les pompiers civils. La présentation des nouvelles autorités administratives et militaires d’Agboville, a été aussi l’autre temps fort du 61e anniversaire de l’indépendance du pays d’Houphouët Boigny.

Tizié TO Bi

Correspondant régional