Côte d’Ivoire: Jean Claude Kouassi prend un engagement fort

Jean Claude Kouassi, ministre gouverneur du District de la Vallée du Bandama, a répondu favorablement à l'appel du Réseau des électeurs libres de Côte d’Ivoire (Reel-CI), organisation créée depuis 2015 et qui s'est donné pour mission de défendre les intérêts des électeurs.

Jean Claude Kouassi aux électeurs libres de Côte d’Ivoire (REEL-CI) : « Le temps du rajeunissement politique de notre pays a sonné»

À l’occasion d’une rencontre d’échange, le ministre-gouverneur du District de la vallée du Bandama, Jean Claude Kouassi, s'est montré solidaire au REEL-CI en acceptant la présidence d’honneur. C’est l’Hôtel Manhattan de la Riviera Attoban, qui a accueilli cette rencontre le 3 août dernier dont aucun responsable local de ce réseau politique à quelque niveau qu’il soit, ne voulait se la faire conter. L’occasion était donc belle, pour le président du REEL-CI, Valentin N’Déffou, de dévoiler officiellement la nouvelle mouture du parti. Pour y arriver, le Président a assigné un objectif majeur à ses camarades en les invitant à travailler pour atteindre le nombre d’un million de membres d’ici à 2025 et de se rendre incontournables sur l’échiquier politique ivoirien.

« Nous enregistrons plus de 350.000 membres sur le territoire national. Notre stratégie est basée sur le réseautage. Nous avons mené plusieurs activités, notamment des séminaires de formation à Yamoussoukro, Man, Bouaké et Abidjan. Deux conventions en 2019, 2020 et un bureau politique en 2020. Dans la mi-août, nous entamons une grande tournée d’implantation et d’adhésion dans plusieurs villes du pays », a-t-il souligné.

Se réjouissant de l’engagement des coordinateurs du REEL-CI qui ont su démontrer, durant ces six dernières années, leur capacité de mobilisation, le ministre Jean Claude Kouassi s’est dit favorable à la présidence d’honneur de ce réseau : « J’accepte avec humilité d’être votre président d’honneur. Je vous assure de ma disponibilité. C’est la chaîne de génération qui se traduit. Le temps du rajeunissement politique de notre pays a sonné. Le moment est favorable. Et ce moment pour vous, c’est maintenant. Faites-vous confiance », a-t-il indiqué à ses filleuls.

Il les a invités à beaucoup plus de vitalité sur le terrain et à demeurer présents dans le quotidien des membres et de l’ensemble des populations. Les participants ont regagné leurs différentes bases avec la résolution ferme d’atteindre les objectifs qui leur ont été assignés. La création du REEL-CI s’inscrit dans l’optique de meilleures connaissances des droits et obligations des électeurs ainsi que la quête permanente de la cohésion et du bien-être. Pour atteindre ces objectifs, les membres du REEL-CI posent des actes et mènent des actions en vue de la sensibilisation des électeurs sur la nécessité pour eux de participer aux différents processus électoraux afin de construire et de renforcer la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire.

Avec Sercom