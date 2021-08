L' ex-procureur Tchimou Raymond radié des effectifs des magistrats

Tchimou Raymond Fehou, ancien procureur de la République sous le régime de Laurent Gbagbo, ne fait plus partie des effectifs des magistrats de la République de Côte d'Ivoire. La nouvelle a été annoncée dans un communiqué officiel.

Tchimou Raymond ne fait plus partie de l'effectif des magistrats de Côte d'Ivoire

"Tchimou Raymond Fehou, mle 164251-H, magistrat hors hiérarchie, Groupe B après trois ans est révoqué avec droit de pension. L'intéressé sera radié des effectifs des magistrats de la République de Côte d'Ivoire", annonce un communiqué officiel publié le 3 mai 2021.

Il faut signaler que ladite décision a été prise au regard de l'avis 0004 CDP/2016 du 15 juillet 2016 de la Commission de discipline du parquet relatif aux poursuites disciplinaires exercées à l'encontre de M. Tchimou Raymond Fehou. Par ailleurs, le communiqué précise que le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Peu avant la chute du régime de Laurent Gbagbo et du FPI (Front populaire ivoirien), l'ancien procureur Tchimou Raymond s'était rendu hors du pays pour des raisons familiales le 31 mars 2011. Dans une interview accordée à L'Inter, il a expliqué qu'il devait retourner à Abidjan le 5 avril, mais l'affaire de la découverte d'armes à son domicile à Cocody Angré et le pillage de sa résidence l'en ont dissuadé.

"Non, je n’ai pas peur de revenir au pays. Cependant pour l’heure, je n’ai pas encore de nouvelle affectation, ni nomination. Je suis donc dans l’attente de celle-ci pour savoir où et comment être utile au développement de mon pays. En outre, il me faut une nouvelle habitation et un nouvel équipement de cette habitation. Ce qui va nécessiter des frais importants et non prévus au moment où je tends doucement vers la retraite", avait-il confié.