FPI : Le jeu du qui-perd-gagne entre Laurent Gbagbo et Affi N'Guessan

Pascal Affi N'Guessan vient de remporter sa bataille contre Laurent Gbagbo pour le contrôle du Front populaire ivoirien (FPI). Mais est-ce qu'à y voir de près, cette victoire ne s'assimile-t-elle pas à une défaite de l'ancien Premier ministre face à l'ancien Président ivoirien qui vient de jeter l'éponge ?

FPI : Pascal Affi N'Guessan gagne et perd face à Laurent Gbagbo (!?)

Pour les adeptes du jeu de dames, le « qui-perd-gagne » consiste, pour l'un des joueurs, de remporter la partie, en perdant tous ses pions au profit de son adversaire. La transposition de cette technique de jeu à la politique pourrait s'analyser en une stratégie qui consiste à faire la passe à son adversaire, mais en le mettant dans une position inconfortable. Comparaison n'est certes pas raison, mais le jeu de passe-passe entre Laurent Gbagbo et Affi N'Guessan au FPI, pourrait bien s'assimiler en ce jeu de qui-perd-gagne.

Au cours du Comité central extraordinaire du Front populaire ivoirien (FPI) tenu le lundi 9 août 2021, Laurent Gbagbo a en effet pris la décision de ne pas « s’engager dans une bataille juridique avec Monsieur Affi N'Guessan », dans son obstination de « prendre en otage le Front Populaire Ivoirien, foulant ainsi au pied les années de sacrifice des militantes et militants du Parti », mais plutôt à procéder à « la création d’un nouvel instrument de lutte conforme à notre idéologie et nos ambitions ». « Je propose au comité central de laisser Affi avec l'enveloppe, nous allons créer notre parti », a-t-il recommandé.

Dès cette annonce, le camp Affi N'Guessan s'est alors mis à jubiler et à crier victoire. Le Député de Bongouanou, dans un communiqué dont Afrique-sur7 a reçu copie, a déclaré à l'égard de son ancien mentor que ce dernier « va créer un autre parti avec le même contenu ». Puis, il ajoute : « Cette décision dictée essentiellement par la soif de pouvoir et la volonté de revanche, constitue un défi à notre force de caractère, à nos convictions idéologiques et à notre maturité politique. »

La lutte est ainsi terminée en faveur de Pascal Affi N'Guessan qui annonce d'ailleurs qu'il continuera de se battre pour les valeurs de démocratie et de progrès, qui fondent son engagement politique au sein du FPI. « Hauts les Cœurs, la lutte continue ! », a lancé le président statutaire du Front populaire ivoirien (FPI) à ses partisans. Puis, il annonce sa ferme volonté de poursuivre sa « mission pour la renaissance du parti en vue de la reconquête du pouvoir en 2025 ».

En cédant le FPI à Affi N'Guessan, Laurent Gbagbo ne lui a-t-il pas fait un jeu de qui-perd-gagne ? Et ce, d'autant plus que certains proches de l'ancien chef du Gouvernement, dont le Vice-président Konaté Navigué, viennent de le lâcher, refusant de commettre « un parricide ». Wait and see, car l'avenir nous dira qui est le véritable gagnant dans cette bataille de leadership à la tête du Front populaire ivoirien.