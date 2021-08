Rideau sur les 32e JO de Tokyo 2020: L’Afrique décroche 37 médailles

Le rideau est tombé le dimanche 8 août 2021 sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Le CIO et le COJO n’ont établi aucun classement global par pays. Comme en 2016, le Kenya est le pays africain qui a remporté le plus de médailles (dix, dont quatre en or).

Le Kenya, pays africain ayant remporté le plus de médailles au JO de Tokyo

La flamme est éteinte sur la 32e édition des Jeux Olympiques de Tokyo, le drapeau olympique a été transmis à Pari, dimanche dernier après 339 épreuves et plus de deux semaines de compétitions. Anne Hidalgo, maire de Paris, a reçu le drapeau olympique des mains du président du Comité international olympique, Thomas Bach, lors de la cérémonie de clôture des JO de Tokyo.

« Le CIO et le COJO (Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques) n’établiront aucun classement global par pays », détaille la Charte Olympique. Toutefois, « un tableau d’honneur portant les noms des médaillés et des diplômés de chaque épreuve sera établi par le COJO », dit encore la charte. Sur son site officiel, le COJO « range » toutefois les différents pays participants en fonction du nombre des médailles olympiques.

L'Afrique et l'Athlétisme

Pour ce faire, les pays sont classés en fonction de celui qui a le plus grand nombre de médailles d’or, explique Eurosport. Les médailles de bronze et d’argent ne servent, elles, qu’à départager les pays qui auraient le même nombre de médaille d’or.

Le Kenya est le pays africain qui a remporté le plus de médailles (dix, dont quatre en or). Il devance au classement l’Egypte (six médailles), l’Ouganda (quatre) et l’Afrique du Sud (trois). L’Ethiopie, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria, la Namibie, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Burkina Faso et le Botswana ont chacun décroché au moins une médaille. Soit 37 médailles en tout pour l’Afrique (dont onze en or), contre 45 à Rio de Janeiro en 2016.

L’Ougandaise Peruth Chemutai a quant à elle emporté le 3 000 mètres steeple féminin, tandis que le Marocain Soufiane El Bakkali a mis fin à trente-sept ans de domination kényane dans la même catégorie chez les hommes. Une performance qui lui a valu d’offrir à son pays son premier titre olympique depuis les Jeux de 2004 à Athènes.

Au total, les Bleus ont remporté 33 médailles : 10 en or, 12 en argent et 11 en bronze. En se basant sur ce tableau du COJO, la France est donc bien 8e au tableau des médailles, grâce à ses 10 médailles d’or, obtenues en épée individuelle (escrime) ; en judo femme (catégorie -63 kg), en deux de couple hommes (aviron) ; en judo mixte par équipes, en fleuret par équipes (escrime), en pistolet à 25m tir rapide (tir) ; en karaté homme (-67 kg) ; en handall pour les hommes et pour les femmes et en volleyball hommes.