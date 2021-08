Bertrand Diby AKO (Phdd-ci) propose deux noms de parti à Gbagbo

Le président du Phdd-ci, Bertrand Diby AKO, s'est exprimé sur la décision du président Laurent Gbagbo de laisser le Front Populaire Ivoirien (Fpi) aux mains d'Affi N'Guessan pour aller créer un nouveau parti. Dans un communiqué dont copie nous est parvenu, cet ex-membre du Rhdp, depuis son exil politique aux États Unis, a salué cette décision de Laurent Gbagbo tout en proposant un nom pour ce fameux nouveau parti politique. Déclaration.

Bertrand Diby AKO : "Affi N'guessan peut rejoindre officiellement le RHDP - RDR comme son frère aîné Kouamé Oi Kouamé"

Ivoiriens, Ivoiriennes, peuple de Côte d'Ivoire

Le lundi 09 Aout 2021, nous avons assisté à la grande rencontre du Comité Central du Front Populaire Ivoirien présidé par le président Laurent Gbagbo au Palais de la Culture d’Abidjan – Treichville. Le Comité Central du Front Populaire Ivoirien s’est réuni pour décider de la nouvelle stratégie à adopter face à l’ingratitude d’un de leurs partisans en occurrence ; Monsieur Pascal Affi N’guessan qui a décidé de défier son Mentor et son Bienfaiteur le Président Laurent GBAGBO par son acte de brigandage et de braquage du parti et de la Présidence du parti malgré sa radiation par ses pères lors d'un Congrès Extraordinaire.

A la fin des travaux du Comité Central, le Président Laurent GBAGBO dans sa volonté d’aller de l’avant en sautant ou contournant la pierre que représente Monsieur Affi N’guessan et ses commanditaires du RHDP-RDR, a proposé à ses camarades, la création d’un nouveau parti politique pour continuer la lutte pour la reconquête du Pouvoir d'Etat. En retour, à ma qualité d’homme politique averti, je declare que la décision du président LAURENT GBAGBO de créer un nouveau PARTI politique est salutaire.

Mesdames et Messieurs, cette décision de haute portée historique du Président Laurent GBAGBO relève de sa haute sagesse et évite non seulement tout débat et désordre politico – judiciaire, mais aussi et surtout évite tout piège tendu par des Diables qui remuent leurs queues et qui vise à ridiculiser notre Icone. Aussi, voudrais-je donc proposer le Front Patriotique Ivoirien ou Front des Patriotes Ivoiriens (FPI Original) comme le nom d’un nouveau parti au Président Laurent GBAGBO et au Comité Central.

Enfin, voudrais-je vous informer que ne s’attendant à une telle décision de la part du Président Laurent GBAGBO, Affi N’guessan et ses commanditaires sont à présent dans la débandade, car leur plan diabolique a échoué. Affi N'guessan peut donc rejoindre officiellement le RHDP - RDR comme son frère aîné Kouamé Oi Kouamé puisque c'était son objectif.

Je vous remercie

Bertrand Diby AKO

Président du PHDD-CI