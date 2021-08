"Eloigner Gbagbo et Simone serait un énorme gain pour..." (Charles Rodel Dosso)

Cadre du Front populaire ivoirien (FPI), Charles Rodel Dosso a évoqué les difficultés que rencontre actuellement le couple Gbagbo en instance de divorce. Dans une lettre-réponse adressée à un de ses camarades de parti, l'ancien ministre des Victimes de guerre dans le gouvernement du Premier ministre Gilbert Aké M'gbo, dit être convaincu que les difficultés que rencontre l'ex-couple présidentiel, seront sous peu "un lointain souvenir".

Charles Rodel Dosso: "Ma proximité d’avec Mme Simone Ehivet Gbagbo ne peut me détourner de Laurent Gbagbo. Vice versa !"

Ce dimanche 8 août 2021, rentré à peine de la journée de célébration du ‘’ Simone day ‘’, festivités marquant la troisième année de sortie de prison de la première dame Simone Ehivet Gbagbo, mon portable sonna. Au bout du fil, un camarade de lutte : KDK. D’une voix grave, il me dit « Camarade, tu continues de t’exhiber aux côtés de Mme Simone E. Gbagbo. Tu sembles te démarquer du président Laurent Gbagbo. Ne t’étonne pas que ses portes te soient fermées ! ».

Je fus interloqué, choqué par ces dires. Prenant prétexte de l’épuisement de la journée et ne voulant surtout pas être désagréable, je suggérai de le rappeler le lendemain. La nuit portant conseil, les propos du camarade ont fait remonter à ma mémoire ceux de trois autres frères de lutte. Ils avaient des similarités troublantes. Après moult réflexions, il m’a semblé utile d’y répondre par écrit afin que cette réponse serve à tous. Même à ceux qui penseraient dans le secret comme KDK.

Cher camarade KDK,

Ton coup de fil m’a heurté. Je me sens trahi qu’un tel propos vienne de toi. Toi qui connais mes prises de position depuis cette horreur d’avril 2011. Toi qui n’ignores aucune de mes actions et mes souffrances du fait de ma conviction. Je suis choqué qu’un tel propos sorte de quelqu’un qui me disait régulièrement : « j’aime ta foi !». C’est vrai que je savais tes propos laconiques, car tu n’y croyais pas. Mais je m’en contentais avec la certitude que la finalité divine me justifierait.

Car, dire « tout va bien ! Le président Laurent Gbagbo nous revient sous peu auréolé de gloire pour reprendre son Pouvoir » alors que de son arrestation en avril 2011, à son jugement à La Haye en passant par son isolement à Korhogo et son transfèrement à la CPI, les circonstances semblaient de plus en plus défavorables, était effectivement un acte foi. Mais s’être accroché à Laurent Gbagbo par la foi pendant les circonstances boueuses de grande incertitude et se démarquer de lui en période favorable relèverait du masochisme. Et t’entendre me le dire me choque !

Je suis d’autant plus ahuri qu’en prélude aux élections 2020, tu proposais un soutien au président Bédié ou une autre candidature que celle du président Gbagbo. Pour toi, vu qu’il était improbable que Ouattara accepte sa candidature, il nous fallait ne pas prendre de risque. Je t’ai répondu que la candidature du président Laurent Gbagbo était une posture de combat pour imposer cette vision des choses, j’ai dû organiser, avec moult difficultés, un séminaire. FPI. Mieux, c’était la seule candidature qui nous éviterait une division de trop. Tu m’es témoin.

Fort heureusement, sa résolution choisissant le président Gbagbo comme candidat de la région du Tonkpi aux présidentielles fut adoptée par le parti. Je l’ai fait tout en demeurant proche de Mme Simone Ehivet Gbagbo. La mémoire humaine est certes oublieuse, mais ceci me semble suffisamment récent et démontre à souhait que ma proximité d’avec Mme Simone Ehivet Gbagbo ne peut me détourner de Laurent Gbagbo. Vice versa ! Toutefois, cher camarade KDK, je comprends ta pensée. Elle entre dans l’ordre normal de la course effrénée au positionnement à cette dernière victoire d’étape marquée par le retour triomphal de notre président.

''Comme tout couple, le leur peut connaitre des difficultés (...) Des difficultés qui deviendront de mauvais souvenirs sous peu''

Une course faite de ruse et de délation à tout va. C’est cela la caractéristique majeure de la marche par la vue où l’on ploie sous le coup des circonstances. Je crois savoir que tes propos tirent leurs origines des difficultés du couple Gbagbo. Laurent et Simone Gbagbo sont certes exceptionnels, extraordinaires, mais ils demeurent des Hommes. Comme tout couple, le leur peut connaitre des difficultés. Cependant, ayant conscience qu’aucune difficulté ne peut triompher de Dieu, je continue ma marche avec eux en faisant fi de leurs difficultés.

Des difficultés qui deviendront de mauvais souvenirs sous peu. Avant quoi, être avec Laurent me procure autant de joie qu’être avec Simone. Je m’en contente. En attendant le retour à la normale certain au sein de leur couple. Donc, j’avance par la foi ! Malgré les circonstances, je garde mes yeux rivés sur la Parole, vérité divine. Dieu aurait-il menti quand il montre L. Gbagbo sur le trône de la nouvelle Côte d’Ivoire et à ses côtés Simone E. G. ? Je m’en tiens exclusivement à ce que Dieu me dit des Gbagbo en rapport avec notre nation. Rien d’autre !

Cela ne saurait être autrement quand on a eu le privilège d’être témoin de Dieu lors de son combat en vue de redonner vie à cette nation. Dieu, sans aucun compromis avec le Diable, lui a arraché la Côte d’Ivoire ainsi que son président. Il les a restaurés. Pour se faire, je garde l’assurance que la victoire de l’Eternel sera manifestée ! Mais, à Sa Manière et en Son Temps de sorte que nul humain n’ose s’arroger Sa Gloire. Il remettra cette nation à son élu Laurent Gbagbo. Mais dans le respect strict de ses conditions.

"Les éloigner l’un de l’autre (Simone et laurent Gbagbo) serait un énorme gain pour le diable"

Me faut-il le rappeler ? L’harmonie entre Laurent et Simone Gbagbo en est la première !!! Ils sont dépendants pour l’éclosion du miracle de la reconquête du trône ivoirien. Les éloigner l’un de l’autre serait un énorme gain pour le diable. Quand il aura réussi, il gardera le contrôle de notre nation encore pour longtemps. Le Diable y travaille avec assiduité. Et nous, avec lui, par cupidité. Heureusement qu’il a été bel et bien vaincu. Quoiqu’il remue encore sa queue avec une violence inouïe, agit avec une arrogance sans nulle pareille.

Peu importe la forme qu’il prendra, il ne pourra empêcher la manifestation de la gloire de Dieu sur sa nation. Sans aucun doute, il est sous nos pieds et terminera sous nos pieds. Nous, gardons le silence dans la confiance. Pour toutes ces raisons, cher camarade KDK, souffre que je te dise net. Je ne mangerai jamais du pain du conflit entre les Gbagbo. Je ne travaillerai jamais pour l’un contre l’autre. Je n’apporterai jamais de l’eau au moulin du malin quoique cela me coûte. Je garde ma confiance en un Dieu puissant qui peut tout et en toutes circonstances.

Merci de t’inquiéter pour moi. Mais rassure-toi : tout va à ravir.

Fait Abidjan le 9 août 2021

Ton camarade de Lutte Charles Rodel Dosso