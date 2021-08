Création d'un nouveau parti: Une pétition lancée pour soutenir Gbagbo

Laurent Gbagbo va créer un nouveau parti politique après avoir abandonné le FPI (Front populaire ivoirien) aux mains de Pascal Affi N'guessan. Dès l'annonce de ce projet politique, une pétition a été lancée pour soutenir l'ancien président de la République.

Pourquoi une pétition pour soutenir Laurent Gbagbo

Pascal Affi N'guessan a désormais les coudées franches pour diriger le FPI (Front populaire ivoirien). En effet, l'ex-Premier ministre ivoirien revendiquait la présidence du parti fondé en 1990 alors que des proches de Laurent Gbagbo lui reprochaient d'avoir vendu la lutte. Un véritable bras de fer s'est installé entre le député de Bongouanou et le "Woody" de Mama qui se trouvait à La Haye. Le 17 juin 2021, l'opposant historique de feu Félix Houphouët-Boigny rentre à Abidjan à la suite de son acquittement définitif par la CPI (Cour pénale internationale).

Malgré le retour de Laurent Gbagbo sur les bords de la lagune Ébrié, Affi N'guessan refuse de lâcher le FPI au profit de son ancien patron. Finalement, ce dernier convoque un comité central et annonce la création d'un nouveau parti politique. "Quand Affi a vu que Assoa quittait le Ghana, il a compris que c’était sérieux. J’ai montré ma disponibilité à discuter avec lui. Katina m'appelle d’Accra pour me dire qu'Affi veut effectivement venir te voir pour te remettre le parti. J’ai demandé qu’il vienne me voir directement. Premier tête-à-tête à 3 de 1h et plus. Habiba Touré était là. Affi a parlé et a sorti un document où il posait des revendications le concernant: il donne le parti et il devient premier vice-président assurant l’intérim totalement. Je l’écoutais. On dirait que ce n’est pas du FPI qu’il s’agissait. Ma décision était : on ne peut rien faire avec Affi", a soutenu Laurent Gbagbo le lundi 9 août 2021.

En vue de soutenir le nouveau projet de Laurent Gbagbo, le nommé Narcisse Nabo a lancé une pétition en ligne. "Bien que définitivement libre et rentré en Cote d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a fait face à l'intransigeance de monsieur Affi N'guessan à ne pas lui rétrocéder la direction du parti a surpris plus d'un, donnant la preuve de sa manipulation par le pouvoir d'Alassane Ouattara", confie l'initiateur de la pétition qui a récolté 22 signatures à la date du vendredi 13 août 2021. Il insiste pour dire que son action a pour objectif de relever le défi de l’instauration de la paix définitive et de la réconciliation vraie en Côte d’Ivoire.