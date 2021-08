12 août 2019 - 12 août 2021. Cela fait deux ans, jour pour jour, que l’artiste Dj Arafat, à l’état civil Houon Ange Didier, a quitté la terre des hommes. A l’occasion de la commémoration du deuxième anniversaire de ce décès, Serge Doh, Président de l'ONG "Pardon est mieux » et fils de la région de Bangolo dont était originaire Arafat Dj, exprime la douleur et la tristesse qui continuent d’animer le peuple Wê depuis la disparition brutale de leur fils Ange Didier.

En mémoire de mon fils DJ Arafat (Par Serge Doh)

"Je viens de là d'où tu viens Là-bas dans le Guémon Sur les routes du pays

Là dans notre Bangolo de toujours

C'est pourquoi ma route ne peut jamais s'éloigner de ton chemin

Quoique tu fasses Où que tu sois On a en commun nos origines, nos aïeux, nos cultures, notre tradition si fière

Chez nous, dois-je te le rappeler mon fils, les hommes comme toi on les appelle Gladignon ou Gladion Peu importe Ils incarnent la force de caractère, la puissance, le talent et l'audace de nos pères et de nos mères DJ Arafat, mon fils

Il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à toi, encore plus chaque 12 août où ta vie s'est arrêtée

J'ai été cueilli à froid par cette mauvaise nouvelle, cette triste nouvelle

Des larmes ont coulé

Mes larmes ne cessent de couler

Mon cœur est en souffrance

Mon esprit est peiné

Mais au-delà de tout, c'est tout Bangolo qui pleure le départ prématuré de son fils, notre fils

Dans notre langage à nous, nous aimons bien appeler nos cadets "petits" et nos aînés "grands" ou si tu veux "Gnon kla"

Petit, j'ai bien envie de te demander pourquoi est-ce que tu étais si pressé de nous laisser ?

Tu avais tant de choses à accomplir

Tu as chanté

Tu as créé

Tu as innové

Tu as brillé de mille feux

Tu as fait ton temps

Et tu nous as rendu fiers

Notre amour pour toi était grand

Je te l'ai dit

Tu as hoché la tête en signe de grand respect envers ton aîné que je suis

Nos parents, même dans les villages et les hameaux les plus reculés de Bangolo, ont dansé sur ta musique

La fierté collée au cœur

La fierté d'avoir un fils que tout un pays, tout un continent s'arrache

Grâce à toi, Bangolo peut être fière d'avoir donné à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde entier un Trésor

DJ Arafat, mon fils

Dors en paix

Là-bas, à Bangolo, nous prions pour le repos de ton âme

Nos pères, nos mères font des libations pour toi

Pour ce que tu représentes

Pour ce que tu as incarné

L'honneur et la gloire de toute une région, de tout un peuple

Repose en paix mon fils

DJ Arafat !