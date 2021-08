Cuisiné à la brigade de recherche , ce qui est reproché à Lida Kouassi

L'ex-ministre ivoirien de la Défense, Moïse Lida Kouassi, a été auditionné des heures durant, ce mardi 17 août 2021 par la section de recherche de la gendarmerie nationale.

Lida Kouassi retourne libre à la maison après des heures d'audition, mais...

Proche de Laurent Gbagbo, Moïse Lida Kouassi est retourné libre chez lui après des heures d'audition à la brigade de recherche de la gendarmerie nationale. L'ex-ministre ivoirien de la Défense, avait été convoqué ce mardi pour "enquête judiciaire" suite à une publication sur les réseaux sociaux, dans laquelle il s'inquiétait pour "la vie des ex FDS encore détenus dans les prisons en Côte d'Ivoire".

" Les Ivoiriens savent-ils que des militaires patriotes, officiers et soldats, qui n’ont fait que défendre notre patrie et notre peuple, sont en prison depuis dix ans !...... rendez-vous compte, en prison depuis dix ans, pour avoir défendu notre pays ! Sommes-nous encore un peuple fier de notre patrie et conscient de sa dignité ? Côte d’Ivoire où es-tu ? ", a-t-il écrit. Présenté devant le parquet du district d'Abidjan, l'ancien ministre d'Etat a été libéré et a pu regagner son domicile aux environs de 16h.

Moïse Lida Kouassi est poursuivi pour 3 chefs d'accusation : 1-Apologie des crimes; 2- Incitation à la révolte contre l'autorité publique; 3- Incitation aux troubles à l'ordre public. En juin 2012, alors exilé politique au lendemain de la chute de Laurent Gbagbo, il avait été arrêté à Lomé, la capitale du Togo, puis transféré à Abidjan pour des soupçons de tentative de déstabilisation. Condamné à 15 ans de prison, à l'issue d'un procès qui a eu lieu à Abidjan, il sera libéré le 6 août 2018, en même temps que Simone Gbagbo, à la suite d'une amnistie générale prise par Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien.