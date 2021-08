Le théâtre ivoirien en deuil : Acho Weyer est décédé

Acho Weyer n'est plus. L'ancien président de la Fédération nationale de théâtre (FENATH) est décédé au CHU (Centre hospitalier universitaire) de Treichville, a-t-on appris auprès de Henri N'koumo, le directeur du livre, des arts plastiques et visuels au ministère de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle.

Mauvaise nouvelle pour le théâtre ivoirien : Acho Weyer est décédé

L'information a été livrée par Henri N'koumo. Le directeur du livre, des arts plastiques et visuels au ministère de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle a annoncé le décès de Acho Weyer, anciennement président de la Fédération nationale de théâtre (FENATH) et fondateur du Festival international du théâtre sans frontière (FITSAF).

Acho Weyer a été l'un des membres fondateurs du N'zassa Théâtre aux côtés d'Assandé Fargass et de Wassa Casimir. C'était en 1985. Ce trio a énormément contribué à l'éclosion de jeunes loups dans le théâtre ivoirien. Henri N'koumo a laissé entendre qu' Acho Weyer trainait une maladie depuis quelque temps.

Ancien employé du CNAC (Centre national des arts et de la culture) , l'illustre disparu a pris sa retraite administrative à la suite de "bons et loyaux services" loin du théâtre. "Avec sa disparition, le théâtre perd l'un de ses piliers", a témoigné le directeur du livre, des arts plastiques et visuels au ministère de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle.