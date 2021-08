FPI: Des soutiens se bousculent aux portes d' Affi N'guessan

L'ex-Premier ministre Pascal Affi N'guessan a reçu, mardi à résidence d'Abidjan, une délégation du Mouvement des agents de santé pour un système de santé performant (MASSIP), conduite par son secrétaire général, Koulaï Moni.

Affi N'guessan reçoit le soutien des membres du MASSIP

Pascal Affi N'guessan, désormais seul commandant à bord dans le navire Front populaire ivoirien (FPI), ne cesse de recevoir des soutiens depuis sa "rupture" avec Laurent Gbagbo, son ancien patron. Mardi 17 août 2021, l'ancien Premier ivoirien a reçu, à sa résidence de M'Pouto, une importante délégation du Mouvement des agents de santé pour un système de santé performant (MASSIP), conduite par son secrétaire général, Koulaï Moni Valentin. Le premier responsable du MASSIP et ses camarades étaient allés témoigner leur soutien indéfectible au président du FPI, promettant à l'occasion de l'accompagner dans son aventure vers la reconquête du pouvoir d'État.

" Il faut dire que nombreux sont les leaders qui sont venus et qui, véritablement, ont déjà témoigné de leur soutien au président Pascal Affi N'Guessan parce qu'il y a une enveloppe qu'on dit être vide et qui doit être remplie ; donc ces acteurs promettent de remplir considérablement cette enveloppe vide de sorte que d’ici à 2025, le président Pascal Affi N'Guessan puisse être au pouvoir et satisfaire les agents de santé de Côte d’Ivoire ", a déclaré Koulaï Moni Valentin. Il s'est, par ailleurs, réjoui de la convergence de leur vision concernant la réforme du système sanitaire ivoirien, avec celle de l'ex-Premier ministre ivoirien.

" Nous avons pris le temps d'écouter le président et nous partons véritablement satisfaits de sa vision du secteur de la santé. Et déjà, dans son approche, il compte faire du système de santé ivoirien un système de référence en Afrique. Le président n'a pas manqué de dire qu'il se chargera de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse être dotée d'hôpitaux publics compétents qui disposent de plateaux techniques de pointe pour pouvoir traiter tout ce qui est problème de santé ici en Côte d’Ivoire. Nous partons très satisfaits parce que le volet des ressources humaines de la santé a été pris en compte par monsieur le président, vraiment nous sommes heureux de cette visite", s'est réjoui le secrétaire général du MASSIP. Koulaï Moni Valentin a promis l'adhésion très prochaine des membres de son mouvement au Front populaire ivoirien.