MACA : Zadi Gnagna s'invite à la grève des gardes pénitentiaires

Théodore Zadi Gnagna n'a pas mis du temps a réagir face à la situation de grève qui prévaut dans les prisons civiles de Côte d'Ivoire. Le leader syndical a appelé le ministère de tutelle et ses camarades à privilégier la négociation.

Zadi Gnagna : « La violence doit faire place à la négociation ! »

La Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA), ainsi que les autres prisons civiles de Côte d'Ivoire, est en ébullition depuis mercredi. La grève de 72 heures déclenchée, le mercredi 18 août, par les gardes pénitentiaires en est la cause principale. Le bilan de la vive tension qui a prévalu dans la grande prison d'Abidjan fait état de l'arrestation de dix gardes pénitentiaires et de trois blessés.

« Trois syndicats du secteur ont déposé un préavis de grève à l'effet de réclamer des Autorités judiciaires, la satisfaction de 9 points de revendications, dont les plus saillants sont entre autres : la revalorisation de l'indemnité de logement et son paiement régulier, le paiement de la prime Covid-19, le paiement d'une prime de participation à la judicature et une prime de contagion », explique le président de la Plateforme des syndicats des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Une grève de trois jours a de ce fait été déclenchée dans les 30 prisons civiles du pays.

Les négociations du lundi 16 août 2021 entre les représentants du ministre de la Justice et les responsables syndicaux du milieu carcéral n'ont « rien donné ». La grève étant déclenchée, « le ministre de tutelle, comme toute réponse, a déclenché une violence inouïe à l'encontre des grévistes, particulièrement ceux de la MACA, de nombreuses arrestations ont eu lieu, ainsi que des bastonnades et autres humiliations », a constaté, amer, Zadi Gnagna.

Avant d'inviter les parties à l'apaisement et à privilégier la négociation. « Je voudrais au nom de la Centrale Plateforme nationale condamner ces violences et inviter le gouvernement à libérer les camarades arrêtés, la grève étant un droit inaliénable et constitutionnel du fonctionnaire », a-t-il déclaré sur sa page Facebook, avant d'ajouter : « J'invite également le ministre de la Justice a ouvrir rapidement des négociations pour trouver une solution aux problèmes posés par nos camarades. »

« J'apporte mon soutien aux camarades blessés et leur souhaite un prompt rétablissement, la Centrale Plateforme Nationale est à leurs côtés dans la recherche de solutions négociées à leurs préoccupations », a-t-il conclu.