Bertrand Diby Ako: ‘’Affi N’Guessan a signé son arrêt de mort politique‘’

Le président du Parti des Houphouetistes pour la démocratie et le développement en Côte d’Ivoire (Phddci), Bertrand Diby Ako, s’est une fois de plus prononcé sur la crise au Fpi.

Bertrand Diby Ako: ‘’Affi N’Guessan n’a plus d’avenir politique‘’

Bertrand Diby Ako s’est prononcé sur la dernière sortie d’ Affi N’ Guessan, dans laquelle il a annoncé la radiation de Laurent Gbagbo du Fpi. Une sortie jugée hasardeuse par le président du Phddci, d’autant plus que le président Laurent Gbagbo avait déjà décidé d’abandonner le parti. ‘’En tant qu’acteur politique, je n’ai rien compris du scenario d’Affi N’GUESSAN. Le Président Laurent GBAGBO et ses camarades de lutte ont librement abandonné le FPI dans ses mains pour créer un autre instrument de lutte. Sa décision de radiation de Laurent GBAGBO relève de la pure comédie. A mon sens, Affi est en quête de publicité‘’, a-t-il affirmé tout en ajoutant qu’Affi N’Guessan n’a plus d’avenir politique après avoir décidé de se dresser contre son mentor.

‘’ Affi N’GUESSAN n’a aucun avenir politique. Il vient de signer son arrêt de mort politique en tentant de dénigrer vainement son bienfaiteur, son Mentor Laurent GBAGBO…’’, a-t-il ajouté. Par ailleurs, Bertrand Diby Ako a salué l’action du président Laurent Gbagbo d’abandonner le Fpi aux mains d’Affi N’Guessan afin de former un nouveau parti politique. ‘’La décision du Président Laurent GBAGBO d’abandonner le FPI aux mains d’Affi N’GUESSAN est salutaire en ce sens qu’elle est d’abord inattendue et en même temps, elle évite toute bataille juridico-judiciaire et même des pièges tendus. De plus, le Président Laurent GBAGBO ne se voit pas en train d’affronter son propre fils dans un combat dégradant et salissant pour ce qu’il a lui-même fondé. Il a eu de la grandeur en lui abandonnant le parti. C’est vraiment un piège diabolique qu’il a évité‘’, a-t-il indiqué.

Pour lui, Affi N’Guessan a servi d’instrument au régime pour diviser le Fpi. ‘’Les divisions du FPI ne sont que les conséquences de la stratégie d'émiettement de l'Opposition élaborée par Alassane Ouattara…Affi N'Guessan n'est que le pantin de Ouattara‘’, a-t-il lâché. Par ailleurs, Bertrand Diby Ako n’a pas écarté la possibilité de rejoindre le président Gbagbo dans la lutte pour la reconquête du pouvoir. ‘’Si l’occasion nous est donnée de rejoindre le plus grand Démocrate ivoirien et africain qu’est le Président Laurent GBAGBO et d’œuvrer à ses côtés pour la reconquête du Pouvoir d’Etat, nous la saisirons et nous ferons preuve de loyauté. Parce qu’avec le Président Laurent GBAGBO, c’est la Cote d’Ivoire et l’Afrique qui gagnent‘’, a-t-il conclu.