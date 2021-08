RDC: Echanges fructueux entre Félix-Antoine Tshisekedi et Bill Gates

Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, s’est entretenu par visioconférence avec le milliardaire américain, Bill Gates.

Les effets pervers du changement climatique et de la poliomyélite en Afrique au coeur d’un échange virtuel entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Bill Gates

Les effets néfastes causés par le changement climatique à travers le monde, la lutte contre la poliomyélite et la Covid-19 ont été au centre des échanges que le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eus, jeudi par visioconférence, avec le milliardaire américain, Bill Gates. Le Chef de l'État et le président de la Fondation Bill Gates ont, à cette occasion, examiné plusieurs questions, notamment celles relatives au dérèglement climatique, dont les effets néfastes n'épargnent pas l'Afrique.

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aimerait ainsi, en sa qualité de président de l'Union africaine, avoir le soutien de tous les " grands" du monde dont la Fondation Bill Gates pour faire face à cette question. En novembre 2021, il va se tenir à Glasgow, en Ecosse, une importante rencontre de Cop. 26 au cours de laquelle le Président Félix-Antoine Tshisekedi, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, va mettre cette question sur la table pour des solutions idoines.

La lutte contre la poliomyélite sur l'ensemble du continent africain a également été abordée par le Chef de l'État et Bill Gates. En RDC et dans beaucoup de pays africains, la poliomyélite sauvage avait été éradiquée il ya 5 ans, sauf qu'il ya apparition, depuis une certaine période, d'un virus secondaire qui inquiète. Le chef de l'État et le milliardaire américain ont aussi échangé sur la Covid-19. Il en ressort que d'ici la fin de l'année, la RDC sera dotée d'un important lot de vaccins contre cette pandémie.

Cellule de Communication du Chef de l'État de la RDC