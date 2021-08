Église Méthodiste Unie Côte d’Ivoire: L'UFEMUCI célèbre ses 60 ans

La communauté Israël de l' Église méthodiste Unie de Côte d'Ivoire (EMUCI), dans le District Abidjan Sud, va abriter le dimanche 29 août 2021, le culte de clôture des festivités marquant les 60 ans de l’Union des Femmes de l’Église Méthodiste Unie Côte d’Ivoire (UFEMUCI).

Église méthodiste unie : 2000 femmes rendront grâce à Dieu pour les 60 ans de vie de leur Association

Ce sont plus de 2.000 femmes qui viendront de toutes les régions et contrées de la Côte d’Ivoire, pour magnifier le "beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ" et témoigner leurs reconnaissance et actions de grâces à Dieu pour la longévité de leur association, creuset de rassemblement de toutes les femmes de l’Église Méthodiste Unie Côte d’Ivoire.

Portée sur les fonts baptismaux en 1960 au temple Israël de Treichville, cette association a, au fil des années, permis de travailler à l’émancipation et au développement holistique de la femme méthodiste.

Le choix du temple Israël de Treichville pour accueillir ces festivités, se justifie par la présence de nombreuses fondatrices et pionnières de ce mouvement au sein de ladite église qui est aujourd’hui âgée de plus de 72 ans.

C’est à juste titre qu’en prélude à ce grand rassemblement cultuel, le conseil de l’Église organise le dimanche 22 août, au culte de 9 h 30, une cérémonie d’hommage à toutes les femmes de l’Église pour leur contribution majeure et significative à l’édification de la communauté Israël de Treichville.

Selon le Président des Laïcs, Eric ANE, « accueillir 2.000 femmes et toutes les autorités de l’Église ici à Treichville particulièrement sur le site qui abritera la construction de notre nouveau temple, est non seulement un immense privilège, mais surtout un véritable acte symbolique et spirituel pour nous. Cela préfigure de ce qu’Israël sera toujours cette plaque tournante pour le rayonnement et la vitalité spirituelle de l’Église Méthodiste Unie Côte d’Ivoire».